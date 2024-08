Abogados Cristianos denuncia a Francia ante la Comisión Europea por la ceremonia de inauguración de los JJ.OO

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia contra Francia ante la Comisión Europea por la representación del cuadro 'La última cena' durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París el pasado viernes. Así lo ha dado a conocer este jueves la organización de juristas, que alega que dicho espectáculo supone una vulneración del artículo 10 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es el Derecho a la Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, el artículo 21 de la misma Carta que es el derecho a la no discriminación y el artículo 22 que protege la Diversidad cultural, religiosa y lingüística. La ceremonia del pasado viernes recibió críticas por una escena de banquete en la que un actor que interpretaba al dios griego Dioniso ocupó el centro del escenario en una mesa con 'drag queens', en una reinterpretación de la pintura 'La última cena' de Leonardo Da Vinci, sobre la última comida de Jesús con sus apóstoles antes de la crucifixión. "El espectáculo, absolutamente innecesario y cargado de odio contra todas las confesiones cristianas, es una muestra del desprecio y el desdén hacía los sentimientos religiosos de millones de personas", sostiene la asociación en la denuncia a la que ha tenido acceso Europa Press. Además, afirma que "es duro ver como en un evento de supuesta unidad y hermandad mundial se hace un ataque a la libertad religiosa, y, lo es aún más, comprobar la inacción de los poderes públicos, tanto franceses como internacionales". Por otro lado, Abogados Cristianos ha presentado otra denuncia ante el Relator Especial sobre libertad religiosa de la ONU por vulnerar el artículo 2 de la Declaración Universal de los DDHH, artículos 2 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículos 2, 3 y 4 de la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones. Asimismo, ha presentado ante la sede del Comité Olímpico Internacional en Suiza "las más de 100.000 firmas recogidas en apenas unas horas pidiendo sanciones para los organizadores de los Juegos de París". "Si el ataque contra los cristianos sin precedentes que tuvo lugar en los JJ.OO de Francia no tiene consecuencias y no se sanciona a los responsables, nos exponemos a que se vuelva a repetir en los próximos JJ.OO y en cualquier ocasión", ha afirmado la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, quien ha añadido que "hay que poner freno, antes de que sea tarde, al aumento de la cristianofobia en Europa".

Compartir nota: Guardar Nuevo