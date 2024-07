María Xiao y Álvaro Robles se despiden de las medallas en París ante la pareja hongkonesa

La pareja española de tenis de mesa formada por María Xiao y Álvaro Robles cayó eliminada este domingo en los cuartos de final del torneo de parejas mixtas de los Juegos Olímpicos de París, tras perder ante los hongkoneses Chun Wong y Kem Doo, cabezas de serie número cuatro del torneo, por un marcador de 4-2 (9-11, 11-9, 11-4, 10-12, 11-2, 11-8). Xiao y Robles se vieron superados por una pareja hongkonesa que tomó la delantera en el marcador en el tercer juego y ya no la soltaría. Pese a ello, el torneo realizado por los españoles es el mejor de la historia de un deportista nacional en tenis de mesa en unos Juegos Olímpicos. La dupla española arrancó fuerte el partido y mandó en un apretado primer juego, aprovechando la iniciativa que le daba el haber arrancado sacando. Una primera manga en la que, con 10-8 en el marcador, la dupla española aprovechó su segunda oportunidad para tomar la delantera en el partido, y colocar el 1-0 en el electrónico. En el segundo juego, la delantera en el marcador la tomaron los hongkoneses, aunque Robles y Xiao, no desesperaron, y tras tres puntos consecutivos consiguieron colocarse 7-5 arriba. Pero los rivales reaccionaron y dieron le dieron la vuelta para acabar mandando por 9-11, y así igualar 1-1 el partido. Menos competido fue el tercer juego, que se llevó la pareja de Hong Kong por 11-4. Le tocaba reaccionar a Robles y Xiao, y así lo harían. La dupla española, que tuvo que levantar una bola de juego en contra, acabó llevándose la manga por 12-10, y así devolver la igualada al partido (2-2). Pero en el quinto juego, Wong Chun y Doo volvieron a imponer su juego para tomar de nuevo ventaja tras un contundente 11-2, poniendo contra las cuerdas a los españoles que no podían perder ningún juego más si querían estar en semifinales. Finalmente, los españoles no pudieron revertir la situación y acabaron claudicando también en la sexta manga, en la que cayeron por un marcador de 11-7. Se quedan así Robles y Xiao a las puertas de la lucha por las medallas, aunque su participación en Paris 2024 es histórica, ya que han conseguido el primer diploma olímpico de la historia del tenis de mesa español. Xiao disputará su primer partido en el cuadro individual femenino también en la noche de este domingo.

