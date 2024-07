Támara Echegoyen, tras la apertura de París 2024: "No me lo imaginaba así, ha superado mis expectativas"

La regatista Támara Echegoyen, coabanderada de la delegación española en la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de París (Francia), admitiço este viernes que "no" se "imaginaba así" dicho evento por las inmediaciones del río Sena y que todo ello había "superado" sus "expectativas", mientras que el piragüista Marcus Cooper, coabanderado, sintió "emociones" que "no había sentido nunca" a lo largo de su vida. "La verdad es que fue muy emocionante, yo no me lo imaginaba así, creo que ha superado mis expectativas. La verdad que fue un placer compartir este abanderamiento con Marcus y con toda la delegación española", declaró Echegoyen a RTVE después de la larga ceremonia. "Sentimos el cariño y el apoyo de todos los, vamos a llamarles, tripulantes de la embarcación. Y la verdad es que disfrutamos mucho todo el camino y disfrutamos de nuestra gente ;y también de París desde el río Sena, que realmente para mí fue un placer poder conocer una ciudad de esa manera", añadió la regatista gallega. Por su parte, Cooper percibió "emociones que no había sentido nunca en mi vida". "Es comparable a ese momento de subir al podio a recoger la medalla de oro, en mi caso en Río", argumentó al respecto. "Ha sido espectacular, se me ha pasado muy rápido. Pero súper, superemocionante. Todo el mundo y los españoles saltando todo el rato, gritando, cantando... Ha sido una pasada", concluyó el piragüista balear.

