El PSOE afirma que Feijóo no habla de empleo "porque el suyo está en riesgo" y pide acelerar el reparto de migrantes

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha afirmado este sábado que el PP no quiere hablar de empleo y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, tampoco "porque el suyo está en riesgo". "Si hablamos de la gestión del Gobierno progresista España gana y el PP enmudece", ha asegurado Peña, quien en un video remitido por el PSOE ha puesto en valor los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre en la que se mostró una bajada del paro en 222.600 personas, lo que supone casi un 7,5% menos que en el trimestre anterior, mientras que la ocupación aumentó en 434.700 puestos de trabajo, un 2% más. La portavoz socialista también ha valorado positivamente la renovación este pasado jueves del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuyos 20 nuevos vocales ya han jurado o prometido su cargo ante el Rey Felipe VI tras cinco años y medio de bloqueo por los desencuentros entre PP y PSOE. "El daño infringido por el PP al CGPJ es tremendo", ha denunciado Peña afirmando también que "costará recuperar la reputación" de las instituciones democráticas tras los "feroces ataques" del PP porque, a su juicio, cuando una institución "no le da la razón a Feijóo, no le vale". Mientras tanto, los socialistas insisten en sus críticas a la oposición por las conversaciones fallidas entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas populares para el reparto de los menores migrantes de Canarias y la reforma de la ley de extranjería advirtiendo de que "los niños y las niñas de Canarias no pueden esperar como lo ha hecho la renovación del CGPJ". "Salgan de la negación y asuman ya que los españoles les han dicho que no", ha sentenciado Peña.

