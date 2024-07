Alemania asegura que China tiene "el deber de hacer todo lo posible" para lograr la paz en Ucrania

La ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, ha asegurado que el Gobierno de China tiene "el deber de hacer todo lo posible" para lograr la paz en Ucrania por su posición como "miembro del Consejo de Seguridad de la ONU" y por su relación con Rusia, unas declaraciones que llegan unos días después de que el ministro de Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba, llegase a Pekín para hablar sobre un plan de paz. "Como miembro del Consejo de Seguridad, (China) no solo tiene derecho a vetar, sino sobre todo el deber de hacer todo lo posible para que vuelva la paz", ha expresado Baerbock en la televisión pública alemana ARD. Tras ello, ha expresado que la presencia de Kuleba en Pekín es "importante y fundamental", y ha instado a las autoridades chinas a dejar de "apoyar" al Kremlin. El jefe de la diplomacia ucraniana se mostró a favor de que Kiev y Pekín mantengan un diálogo "directo" sobre un plan de paz para Ucrania tras aterrizar en China a invitación de su homólogo chino, Wang Yi. Pekín no participó en junio en una cumbre de paz convocada en Suiza para protestar por el hecho de que Rusia no hubiera sido invitado, aunque el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha abierto la puerta a la participación de representantes rusos en caso de que se convoque una segunda cumbre.

