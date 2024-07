El Poder Judicial dicta doce meses de prisión preventiva contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón

El Poder Judicial de Perú ha dictado este lunes doce meses de prisión preventiva contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, que se encuentra prófugo desde octubre, cuando fue condenado a tres años y seis meses de cárcel por un delito de corrupción relacionado con irregularidades en la construcción de un aeródromo cuando ejercía como gobernador de Junín, en 2014. "Poder Judicial dicta 12 meses de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón Rojas, por incumplir medidas restrictivas dictadas en su contra, en la investigación seguida por organización criminal", ha publicado el organismo en su cuenta de la red social X. Cabe destacar que la misma institución ya había impuesto en diciembre 36 meses de prisión preventiva contra Cerrón en el marco de este caso precisamente por darse a la fuga. "Cerrón Rojas habría integrado la presunta organización criminal de Martín Belaúnde Lossio, la cual habría defraudado al Estado con más de 26 millones de soles a través de obras que se ejecutaron cuando ejerció funciones como Presidente Regional de Junín entre los años 2011 y 2014", ha añadido el organismo. Por otro lado, la Fiscalía ha abierto una investigación preliminar contra la congresista de Perú Libre y exministra de Salud, Kelly Portalatino, después de que el programa dominical Panorama revelara una conversación de Whatsapp en la que instaba a Cerrón a "cambiar de ubicación" para evitar ser detenido. "Urgente, tema formal, tema fiscal. Cambia de ubicación, coge tus providencias, no te expongas", rezaban algunos de los mensajes enviados por Portalatino a Cerrón. La Fiscalía peruana percibe aquí un posible delito contra la administración de justicia en modalidad de encubrimiento personal, según la agencia Andina. Portalatino por su parte, ha rechazado las imputaciones y ha asegurado estar a disposición del Ministerio Público. "El que nada debe, nada teme. Soy una mujer política de izquierda perseguida", ha manifestado la congresista peruana. El fundador de Perú Libre se encuentra prófugo de la Justicia peruana desde que no asistió a la lectura de su condena por una serie de irregularidades en las obras de un aeródromo en Junín, por las que también deberá pagar una reparación económica al Estado por valor de 800.000 soles (unos 200.000 euros). No es la primera vez que Cerrón se encuentra en una situación de estas características, ya en 2019 estuvo durante 16 días prófugo en relación a otra condena por corrupción. Este nuevo caso está relacionado con irregularidades en la construcción del Aeródromo Regional Wanka, en la ciudad de Orcotuna, obras que el Gobierno Regional de Junín puso en marcha a pesar de los informes en contra del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en base a que la región ya disponía de un aeropuerto operativo.

