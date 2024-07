Muere por un disparo en la cabeza la exdiputada ultranacionalista ucraniana Irina Farion

La exdiputada ucraniana Irina Farion ha muerto a última hora de este pasado viernes de un disparo en la cabeza en un atentado efectuado en la ciudad de Leópolis, en el oeste del país, por un individuo no identificado que sigue a la fuga. Farion, de 60 años de edad y lingüista de profesión, ejerció como diputada entre 2012 y 2024 del ultranacionalista partido Svoboda y era particularmente conocida por sus inflamatorios discursos contra el idioma ruso. El ataque ocurrió en torno a las 19.30 de la tarde, cuando un hombre de entre 20 y 25 años se acercó a la exdiputada cuando paseaba por la calle y descerrajó un tiro a la exdiputada. Farion fue atendida por los servicios de Emergencia y trasladada al hospital en estado crítico, donde acabó sucumbiendo. Su muerte fue confirmada en un primer momento por el gobernador de la región de Leópolis, Maksim Kozitski, en su cuenta de Telegram, mientras que el ministro del Interior, Ihor Klimenko, ha anunciado por su parte el comienzo de una operación para detener al responsable de lo que ha descrito como un "asesinato planificado". "Ya tenemos varias líneas de investigación. Los principales, puedo decir, se centran en las actividades públicas, políticas y la animosidad personal contra la fallecida", ha hecho saber en rueda de prensa recogida por el diario ucraniano 'Pravda'. El partido Sbovoda ha acusado del crimen directamente a los servicios de Inteligencia de Rusia, que no se han pronunciado sobre lo ocurrido. Farion fue centro de críticas a finales del año pasado, cuando declaró que no podía considerar compatriotas a los militares ucranianos que hablaban ruso, y divulgó un mensaje privado que le envió un estudiante proucraniano en la Crimea bajo ocupación rusa. La divulgación del mensaje provocó que el estudiante fuera interrogado por las autoridades de Moscú.

