España acudirá con 150 deportistas a los Juegos Paralímpicos de París

España acudirá con una delegación de 150 deportistas, once de ellos de apoyo, a los Juegos Paralímpicos de París, que se celebran del 28 de agosto al 8 de septiembre, una cifra ligeramente superior a la de hace tres años en Tokio, cuando acudió con 142. La expedición completa que viajará a la capital francesa el próximo 24 de agosto será de 259 personas, con 103 más de 'staff', repartidos en 73 técnicos y 36 de personal común, con 20 destinados al servicio médico porque "se le da importancia a que todos los deportistas estén lo mejor atendidos", según indicó Alberto Jofre, director gerente del Comité Paralímpico Español (CPE). Este también aclaró que la delegación deportiva podría tener un pequeño aumento a la espera de la reasignación de plazas y que la participación femenina ha aumentado respecto a Londres 2012 (22 por ciento), Rio 2016 (25) y Tokyo 2020 (33), con un 38 por ciento de mujeres en el equipo. "No estamos contentos con esta cifra, pero se va viendo una tendencia de que poco a poco se está intentando llegar a la equiparación. En natación y atletismo hay un 54 y 52 por ciento, pero en otros deportes aún no hay participación y pediría a las federaciones un esfuerzo en la promoción", apuntó el exnadador. El Equipo Paralímpico competirá en 16 de los 22 deportes del programa, con una media de edad "alta", 33,2, para Jofre, y con 45 debutantes en unos Juegos y un 30 por ciento procedente de los cinco Equipos de Promesas que tiene el CPE (natación, tenis de mesa, ciclismo, piragüismo y triatlón). "Tenemos la mejor expedición en la historia del paralimpismo español, unos deportistas que se han preparado tremendamente. Cada cuatro años vamos viendo un aumento en la profesionalización en deportistas y técnicos. El programa 'Team España' y el Plan ADOP han mejorado los servicios y eso hace que su destino hacia la excelencia sea mejor, y también quiere destacar la mejora en el trabajo conjunto con federaciones, que han trabajado de forma intensa, con CSD y CPE", indicó el directivo. Jofre dejó claro que los elegidos llegan "en buena forma" y que el deseo del CPE "es mejorar los resultados" de Tokyo 2020 donde se lograron 36 medallas (9 de oro, 15 de plata y 12 de bronce). "Nuestros deportistas valen esa mejora", advirtió, aunque no olvida que "la profesionalización va siendo cada vez más fuerte y cada vez más deportistas con discapacidad participan en Juegos Olímpicos y Paralímpicos". "Ir a unos Juegos es un paso más difícil que obtener una medalla porque se ha limitado un número de participantes y sí ha habido un aumento espectacular de países. Se prevén 182 y eso quiere decir que el Movimiento Paralímpico ha conseguido la universalización", añadió Jofre. GERARD DESCARREGA, DOBLE CAMPEÓN PARALÍMPICO, BAJA SENSIBLE El equipo está compuesto por muchas caras conocidas como Teresa Perales, en sus séptimos Juegos, Sarai Gascón, Nuria Marquès, Marta Ferández o Toni Ponce, de natación, Adiaratou Iglesias y Kim López, de atletismo, el jugador de tenis de mesa José Manuel Ruiz, que cumplirá en la capital francesa su octava cita paralímpica, la triatleta Susana Rodríguez o las dos selecciones de baloncesto en silla. Una de las bajas más significativas será la del velocista Gerard Descarrega, oro en 2016 y 2021, que no se ha podido recuperar de su grave lesión en el tendón de Aquiles. Iglesias, doble medallista en 2021, fue una de las deportistas que estuvo en este acto, donde reconoció que se encuentra "bien". "Estoy entrenando bien, aunque no siempre podemos estar en forma. Estoy con la sensación de que son mis primeros Juegos porque vendrán los familiares y aspiro a mejorar las medallas de Tokio", admitió la gallega. Por su parte, el jugador de baloncesto en silla Pablo Zarzuela también es optimista sobre las opciones de un equipo que fue plata en 2016 y que lleva "varios años demostrando" que están a "un nivel competitivo con los punteros". "Venimos de una final en el Europeo que supo a gloria. Llevamos un pseudo cambio generacional que estamos llevando con competitividad y somos un equipo más completo, con más diversidad y más estrategia para competir. Creo que podemos subirnos al podio otra vez", aseguró. La nadadora María Delgado estará en sus terceros Juegos, que afronta "con una mochila llena de experiencia y con ese punto de tranquilidad de saber como es todo". "Voy con una gran motivación y con muchas ganas. Llevamos un equipo que poco a poco se va rejuveneciendo y potente, pueden ser unos grandes Juegos", indicó la aragonesa, que en París se presentará al Consejo de Atletas del Comité Paralímpico Internacional para poder "transmitir las inquietudes y quejas" de los deportistas españoles. "Si salgo elegida tendría un gran poder que conlleva una gran responsabilidad", añadió con una sonrisa. CARBALLEDA: "HAY QUE REPRESENTAR A ESPAÑA CON NUESTRA FORMA DE VIDA" El presidente del CPE, Miguel Carballeda, recordó que en París se podrán ver "hazañas deportivas, pero también historias de superación porque el deporte ha dado una nueva oportunidad de vida a muchas personas que sufren una discapacidad". "Vamos a mejorar un 'poquito' respecto a Tokio, es nuestra obligación y los deportistas quieren hacerlo, que traten de representar a nuestro país en las mejores condiciones y con esa forma de ir por la vida del CPE y de ser felices", demandó. El dirigente agradeció la ayuda del CSD, al que le ha pedido "mucho", y celebró la equiparación en los premios económicos por las medallas en comparación con los olímpicos. "Somos gente agradecida y nuestros deportistas se lo merecen porque estábamos en una clara desigualdad y era una cuestión de respecto, reconocimiento y de derecho", subrayó, sin olvidar también que "gracias al trabajo del Gobierno, el CSD y RTVE" se podrá ver el evento en España. "Ha sido un magnífico proceso en equipo que ha llegado a la mejor meta", confesó. Finalmente, Fernando Molinero, director general de Deportes del CSD, apuntó que "el trabajo" entre el organismo y el comité "es constante e incansable". "Creemos absolutamente en los valores que transmitís y en los resultados. Desde el CSD aportamos todo lo que podemos hacer y la equiparación era una cuestión realmente seria, la igualdad de oportunidades debe ser una bandera que hay que liderar entre todos en el ámbito deportivo", remarcó. "Seguir progresando significa que todos los ámbitos sigamos creyendo en el proyecto. Daros las gracias por el esfuerzo y el talento, podéis contar con nosotros, confiamos en que podamos mejorar los resultados de Tokio porque el trabajo en este ciclo más corto ha sido excelente", sentenció.

