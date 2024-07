Cavan Sullivan, el jugador más joven en debutar en la MLS con 14 años y 293 días

Cavan Sullivan se convirtió este miércoles en el jugador más joven de la historia de la Major League Soccer (MLS) al participar con tan sólo 14 años y 293 días en el choque entre su equipo, el Philadelphia Union, y el New England Revolution. El centrocampista entró en el campo en el minuto 85 del partido, apenas un minuto después de que su hermano de 20 años, Quinn Sullivan, marcara el último gol de la victoria por 5-1. Cavan Sullivan es 13 días más joven que el anterior poseedor del récord, Freddy Adu, que debutó con el DC United en 2004, con 14 años y 306 días. El del futbolista es un récord global para los deportes de equipo estadounidenses, y también inferior al de las principales ligas de fútbol europeas, donde Ethan Nwaneri es el más joven cuando debutó con el Arsenal, con 15 años y 181 días, en 2002. Sullivan declaró que era "bastante guay" tener el récord de edad, pero advirtió que "esto es sólo el principio". "Estoy muy, muy contento de haberlo conseguido, pero, sinceramente, es la primera casilla marcada, así que queda un largo camino por delante. Sé que lo importante es dónde acabas, no dónde empiezas. Así que voy a seguir trabajando, a seguir desarrollándome aquí. Mi principal objetivo es Filadelfia y la temporada que tenemos por delante", señaló. El joven futbolista firmó el pasado mes de mayo un contrato récord en la MLS para un jugador de la cantera, que al parecer incluye una cláusula, no confirmada oficialmente, que le permitiría marcharse al campeón inglés, el Manchester City, cuando cumpla 18 años.

