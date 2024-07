El jefe de la UNRWA subraya que las designaciones de zonas "seguras" en Gaza son "erróneas y engañosas"

El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha subrayado este domingo que las designaciones de zonas seguras que realiza el Ejército de Israel en la Franja de Gaza son "erróneas y engañosas". "Como hemos dicho en repetidas ocasiones, no hay ninguna zona segura o humanitaria en Gaza. Estas designaciones son erróneas y engañosas", ha manifestado a través de su perfil en la red social X, después de hacerse eco del testimonio de una madre que perdió este fin de semana a su hijo de ocho años en el bombardeo contra el campamento de refugiados Al Mawasi, que dejó cerca de un centenar de muertos. Lazzarini ha indicado que "el ataque de ayer y las víctimas masivas son un duro recordatorio de que nadie está a salvo en Gaza, esté donde esté". "Es hora de recuperar nuestra humanidad común: los habitantes de Gaza son niños, mujeres y hombres que, como tú y como yo, tienen derecho a vivir y a esperar un futuro mejor", ha concluido. El teniente coronel Nadav Shoshani, un portavoz militar israelí, ha respondido a las declaraciones del jefe de la UNRWA para asegurar que comparten "esta humanidad común" y que considera que "cada baja civil en la guerra es una tragedia terrible", mientras que "lamentablemente para el pueblo gazatí" Hamás "no comparte" esta posición. "Los altos dirigentes de Hamás, que tienen en sus manos la sangre de miles de civiles inocentes, estaban operando deliberadamente dentro de una zona civil. El Ejército atacó a estos terroristas y a otros, con un ataque preciso basado en inteligencia, después de verificar en tiempo real su presencia en el lugar", ha sostenido. Asimismo, ha criticado que esta zona humanitaria --"designada al comienzo de la guerra" y en la que han "trabajado con la comunidad internacional para coordinar un flujo constante de ayuda"-- ha utilizada por el grupo palestino para disparar cohetes contra los israelíes y para almacenar sus armas. "Ha sido claramente aprovechado por los líderes de Hamás en los niveles más altos para seguir operando", ha concluido. Por último, ha aseverado que "la explotación de la infraestructura humanitaria por parte de Hamás también se extiende" a los edificios de UNRWA, de los que "ha abusado sistemáticamente" para "utilizarlas en sus actividades terroristas". "Así que, en nombre de la humanidad común y de la UNRWA, llamemos a Hamás por lo que es: un grupo terrorista genocida y asesino responsable del sufrimiento de miles de habitantes de Gaza e israelíes por igual", ha declarado. El Ejército israelí bombardeó el sábado Al Mawasi y mató a al menos 90 personas, mientras que hirió a 300 más en lo que justificó como una operación contra el comandante del ala militar de Hamás, Mohamed Deif, si bien no han podido confirmar su fallecimiento. Este domingo las autoridades gazatíes han denunciado que las tropas han matado a 15 personas y otras 80 han resultado heridas en un ataque contra una escuela en el campamento de refugiados de Nuseirat. "Condenamos en los términos más enérgicos que la ocupación israelí cometa esta horrible masacre contra civiles, así como el alineamiento de la Administración estadounidense con la ocupación en el crimen de genocidio. Responsabilizamos a ambos de estas masacres contra desplazados y civiles, y hacemos un llamamiento a la comunidad internacional (...) para detner la guerra genocida y la cascada de sangre que fluye en Gaza", reza un comunicado de la oficina de prensa de las autoridades de Gaza, controladas por Hamás. Israel inició una ofensiva contra Gaza como respuesta a los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras milicias palestinas, que se saldaron con alrededor de 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados. Desde entonces, las autoridades de Gaza, controladas por el grupo islamista, han denunciado más de 38.500 muertos a causa de la ofensiva israelí, a los que se suman más de 570 palestinos muertos en Cisjordania y Jerusalén Este.

