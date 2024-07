Luis Alfonso de Borbón aclara si es cierto que Paloma Cuevas y Luis Miguel se han casado en Las Vegas

Las declaraciones de Luis Alfonso de Borbón hace varias semanas asegurando que Paloma Cuevas y Luis Miguel se habían dado el 'sí quiero' en Las Vegas desataron un gran revuelo, y teniendo en cuenta que el hijo de Carmen Martínez-Bordiú es un hombre serio y no suele hacer bromas ante las cámaras, muchos dieron por cierto que la pareja del momento ya eran marido y mujer. Como no podía ser de otro modo teniendo en cuenta su gran amistad, el duque de Anjou y Margarita Vargas asistían con Paloma al arranque de la gira del cantante mexicano por España en Córdoba el pasado 28 de junio y, de nuevo, afirmaba que sí se habían casado en Estados Unidos. Algo que ahora ha querido aclarar para no dar pie a más malentendidos. Tras acudir al concierto de Luis Miguel en el Santiago Bernabeu este domingo, y contando los días para disfrutar de unas tranquilas vacaciones en su refugio de Sotogrande como cada verano con su mujer y sus cuatro hijos, Luis Alfonso ha confesado que todo se trataba de un inocente engaño: "Nada, era una broma y ya está". "Yo lo que digo, que además lo repite cada vez por tres Luis Miguel, somos novios. Pues ya está, somos novios" ha zanjado con una sonrisa. Tras disfrutar de los shows del 'Rey Sol' de México en Córdoba, Valencia y Madrid, el bisnieto de Franco ha salido en defensa de las críticas que ha recibido por mostrar poca empatía con el público y no dedicarles unas palabras durante sus conciertos. "Yo creo que estuvo muy bien y yo creo que tiene la magia de poder conectar con el público sin necesidad de hablarles, o sea, yo creo que eso también hay que saber hacerlo" ha apuntado. Para Luis Miguel, solo buenas palabras, porque además de confesar que le encanta la pareja que hace con Paloma, destaca que "como artista es un monstruo de la música y como persona, una persona muy amable y muy cercana a sus amigos". Cambiando de tema, Luis Alfonso ha zanjado las especulaciones acerca de la deuda de 30.000 euros que tendría con el dueño del local que alquiló hace unos meses en la calle Princesa de la capital para uno de sus negocios: "No hay nada que aclarar. Se ha pasado una nota de prensa y se aclarará, digamos, o en persona con el propietario o en la justicia". "Yo no voy a entrar en eso pero tengo tranquilidad absoluta, desde luego" ha asegurado. Además, el empresario ha revelado cómo se encuentra su madre, aplaudiendo que se haya alejado del foco mediático y lleve una vida tranquila y prácticamente anónima en Portugal desde 2019. "Ella viene de vez en cuando, pero bueno, tiene una vida muy... muy discreta y bueno, la idea es que siga así, o sea, yo creo que lo está haciendo muy bien, está ella contenta y eso es lo importante" afirma. Por último, Luis Alfonso ha mostrado su apoyo incondicional a su primo Bosco Martínez-Bordiú en su paso por 'Supervivientes All Stars', destacando que es "un gran superviviente y es una bellísima persona, o sea que yo creo que esa combinación es ganadora siempre".

