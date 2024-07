El Tribunal Supremo de Nueva York retrasa al 18 de septiembre la sentencia contra Trump por fraude

El juez Juan Merchan del Tribunal Supremo de Nueva York ha pospuesto finalmente hasta el 18 de septiembre la fecha de la sentencia contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump por los cargos de fraude vinculados al soborno de la exactriz porno Steffanie Clifford, también conocida como 'Stormy Daniels', después de que el Supremo estadounidense aprobara en la víspera conceder inmunidad parcial al exmandatario. La sentencia estaba en un origen prevista para el 11 de julio, pero finalmente el juez Merchan ha señalado que la condena contra el exmandatario se dará a conocer más de dos meses después, según se desprende de un comunicado recogido por la cadena de noticias CNN. La Fiscalía de Nueva York había aceptado horas antes una petición de los abogados de Trump para retrasar la fecha de la sentencia con el objetivo de examinar cómo puede afectar el fallo del lunes del Tribunal Supremo, que concedió al magnate una inmunidad parcial por los delitos cometidos durante su etapa presidencial, en un dictamen que ya anticipaba una ralentización de los múltiples frentes judiciales que tiene abiertos. Uno de ellos guarda relación con los pagos efectuados a Clifford en la campaña previa a las presidenciales de 2016, lo que le valió a Trump en mayo ser declarado culpable de 34 cargos. La condena final se había fijado en un inicio para este próximo 11 de julio y ha sido retrasada más de dos meses, permitiendo a Trump no ser condenado en verano a medida que su candidatura presidencial avanza a buen ritmo, más aún tras el debate de la semana pasada con el presidente Joe Biden. La defensa ha solicitado un aplazamiento a raíz del último pronunciamiento del Supremo y la Fiscalía de Manhattan, aunque cree que "sus argumentos carecen de fundamento", ha confirmado este martes que "no se opone a la petición". En un escrito dirigido al juez Merchan, planteaba el 24 de julio como nueva fecha. Trump se convirtió en mayo en el primer expresidente en ser condenado en un juicio penal, si bien esta causa no ha impedido que mantenga intactas sus aspiraciones electorales. El magnate aspira a repetir como candidato republicano en los comicios de noviembre, en los que tiene opciones frente a Biden.

