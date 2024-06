Elisa Aguilar: "Es muy pronto para hablar de medallas con la selección femenina"

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, considera que "es muy pronto para hablar de medallas con la selección femenina" de cara a los Juegos Olímpicos de París (Francia) y por eso apunta los cuartos de final como "una opción" factible dentro de sus "posibilidades", pese a no contar con la pívot Raquel Carrera. "Es muy pronto para hablar de medallas con la selección femenina", ha comentado Aguilar durante una entrevista con Europa Press. "Hemos hecho un buen torneo en Vigo y aún tenemos dos más en Bélgica y Segovia ante rivales muy duros, que nos van a permitir llegar más que rodadas a los Juegos", ha añadido a pocas semanas de que la selección española juegue ante Serbia, China y Puerto Rico en el Grupo A de esos JJ.OO. La dirigente ha apuntado los cuartos de final como "una opción dentro de nuestras posibilidades" y ha negado que deban "pensar mucho más allá", abogando por centrarse "en cada partido". Aunque ha lamentado la baja por lesión de Carrera, a quien ha definido como "una jugadoraza no solo dentro sino también fuera de la pista", se ha mostrado "convencida" de que el equipo final "estará al 100%" en París. Luego Aguilar ha descrito como "muy positivo" su primer curso en la presidencia de la FEB. "Hemos sido capaces de traer un Preolímpico a España, nos hemos clasificado para los Juegos con el equipo femenino de 5x5 y ambos de 3x3, y nuestras competiciones son más visibles y mucho más fuertes, como la LEB Oro o la Liga Femenina Endesa", ha aseverado. También ha calificado positivamente el balance económico a raíz de su trabajo y el de su equipo en la FEB. "Puedo asegurar que, si somos buenos dentro de la pista, lo somos también fuera", ha dicho antes de confesar que tienen "muchas ganas de crecimiento" durante su mandato. "TENGO CLARÍSIMO QUE LORENZO BROWN VA A APORTAR PORQUE ESTÁ ILUSIONADO" Además, la presidenta de la FEB ha elogiado al base nacionalizado Lorenzo Brown. "Es un jugador de mucha experiencia y contrastado. Lo vimos con nosotros en el Eurobasket de 2022, tuvo un papel fundamental y clave. Tengo clarísimo que Lorenzo va a aportar porque está ilusionado", ha declarado Aguilar, tras el homenaje dado a la selección masculina que conquistó la plata en los JJ.OO. de Los Ángeles 1984. Después de hablar con él, Aguilar ha subrayado que Brown está "con muchísimas ganas". "Estamos muy contentos de que pueda venir con nosotros otro verano más y que pueda tener el mismo papel o mejor que el que tuvo en Berlín, no solo él sino todos los compañeros, y que consigamos el pasaporte a París", ha augurado sobre el Preolímpico. Aguilar ha asegurado que los jugadores "saben perfectamente cómo es el torneo". "Tenemos dos partidos contra Líbano y Angola, que se supone que somos superiores, previos a esos posibles cruces de semifinal y final. Nos van a venir bien para ir cogiendo sensaciones de Preolímpico y adaptarnos al ambiente", ha explicado sobre esa cita en Valencia. En el Pabellón Fuente de San Luis, del 2 al 7 de julio, se pondrá en liza un único billete para los JJ.OO. de París. "Nadie mejor que los jugadores saben de la importancia de empezar al 100% desde el primer día", ha incidido Aguilar al respecto de ese Preolímpico. La presidenta de la FEB ha expresado "sensaciones de ilusión y de motivación" y su propósito de ver que España tenga "una selección con muchísimo talento, compromiso y que están entrenando muy bien". "Además tenemos de entrenador a Sergio Scariolo, que es el mejor seleccionador que podíamos tener; y el Preolímpico lo vamos a jugar en España, en una ciudad como Valencia que se respira baloncesto", ha señalado. "TENEMOS MUCHO TALENTO Y HAY DÍAS QUE SE ESTÁ ACERTADO Y OTROS QUE NO" La exjugadora ha negado que la selección española carezca de puntos, pese a sus actuaciones dispares en los amistosos frente a Italia y contra República Dominicana. "Creo que tenemos mucho talento y hay días que se está acertado y otros que no. Hay que adaptarse a los días que estés más acertado y seguir intentando ganar", ha reflexionado. Para Aguilar, la plata de los JJ.OO. de Los Ángeles 1984 significó "un punto de inflexión" en el baloncesto patrio. "Ahí nos dimos cuenta de que podíamos competir y de que podíamos ganar", ha recalcado, al tiempo que ha reseñado como "un honor" para ella compartir el homenaje de la FEB a los medallistas de plata gracias a "un gesto muy bonito".

