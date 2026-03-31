Amnistía pide que se investigue como "crimen de guerra" el bombardeo iraní que dejó 9 muertos en Israel

Fotografías y videos revisados muestran la extensión del daño en Beit Shemesh tras el ataque realizado el 1 de marzo, con una sinagoga destruida y un refugio antiaéreo afectados en un radio de aproximadamente 500 metros. Según publicó Amnistía Internacional, este bombardeo iraní dejó nueve víctimas fatales y decenas de heridos en el centro de Israel. La organización describió la operación como un acto indiscriminado que requiere ser investigado por posibles crímenes de guerra.

El medio Amnistía Internacional detalló que la munición utilizada es identificada como un misil balístico con una gran cabeza explosiva, considerada especialmente inapropiada para zonas densamente habitadas. Erika Guevara-Rosas, directora de Investigación, Incidencia Política y Campañas de la organización, señaló que el proyectil “es extremadamente impreciso y lleva una ojiva de gran tamaño, lo que la hace totalmente inapropiada para su uso en zonas civiles densamente pobladas”. Guevara-Rosas también afirmó que, tras el bombardeo, “nueve civiles perdieron la vida, entre ellos cuatro niños”.

La investigación de Amnistía Internacional concluyó que no existen objetivos militares legítimos cercanos al sitio atacado. El objetivo militar más próximo se encuentra, de acuerdo con el reporte, a unos 3,5 kilómetros al oeste, tratándose de una base israelí en las cercanías de Sdot Micha. Esta distancia sugiere que los objetivos destruidos en el barrio Ramat Lehi, en Beit Shemesh, eran áreas de refugio para la población civil.

La organización verificó imágenes difundidas en redes sociales y confirmó que la trayectoria de la munición junto con la magnitud de los daños corresponde a un misil balístico y no un misil de crucero o un artefacto lanzado por dron. Las fotografías posteriores al ataque muestran la sinagoga completamente devastada, así como destrozos significativos en viviendas y estructuras civiles aledañas.

De acuerdo con el texto de Amnistía Internacional, la falta de precisión del arma empleada y el contexto en el que fue utilizada imponen una responsabilidad conforme al Derecho Internacional Humanitario. La ONG sostiene que el uso de ataques indiscriminados que provocan muertes, lesiones o daños a bienes civiles equivale a la comisión de crímenes de guerra. Erika Guevara-Rosas subrayó: “El uso de un misil balístico por parte de las autoridades iraníes en este ataque lo convierte en un acto indiscriminado y, por lo tanto, en una violación del Derecho Internacional Humanitario”.

Amnistía Internacional exigió que estos hechos sean objeto de una investigación independiente e imparcial, con el objetivo de determinar responsabilidades. Señaló que cualquier persona para la cual existan pruebas suficientes de responsabilidad debe ser procesada en un juicio justo. Según publicó el medio, la organización critica la ausencia de claras justificaciones militares en la zona del impacto, elemento central en la evaluación de la legalidad del ataque bajo los estándares internacionales.

Amnistía Internacional insiste en la importancia de proteger a la población civil y de garantizar el respeto de las normas del Derecho Internacional Humanitario en todos los conflictos armados. El caso documentado en Beit Shemesh revive el debate sobre el uso de armamento de amplio impacto en lugares habitados y refuerza los reclamos de justicia de familiares y comunidades afectadas.