Jane Fonda, Madonna y Javier Bardem piden cierre del centro de detención infantil de ICE

Los Ángeles (EE.UU.), 30 mar (EFE).- Jane Fonda, Madonna, Javier Bardem y Pedro Pascal son algunos de los artistas de Hollywood que se han sumado a una petición dirigida a la Administración Trump para exigir el cierre del Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, en Texas, donde el ICE ha estado deteniendo a niños y sus padres.

"Ningún niño debería estar encerrado en un centro de detención de inmigrantes", inicia la carta que actualmente cuenta con más de 4.000 firmas verificadas y que también está dirigida al operador de prisiones privadas CoreCivic.

"Los niños detenidos en centros de inmigración sufren traumas, abandono y condiciones que violan las normas básicas de salud, seguridad, dignidad y derechos humanos", continúa.

Entre los firmantes también se encuentran John Legend, Brandi Carlile, Hannah Einbinder, Alejandro González Iñárritu, Wunmi Mosaku, Billy Porter, Keke Palmer, Hasan Minhaj, Katie Couric, Susan Sarandon y entre otros.

Alrededor de 3.500 personas, más de la mitad menores de edad, han sido detenidas en el centro para familias migrantes en Dilley (Texas), según reveló un informe en febrero de ProPublica.

El centro recibió gran atención porque fue allí donde las autoridades federales enviaron a Liam Conejo Ramos, de 5 años, tras arrestarlo junto a su padre en Minneapolis.

Un análisis de este medio reveló que unos 300 menores enviados a Dilley por la Administración Trump permanecieron allí más de un mes, violando el Acuerdo Flores, que limita la retención de niños a un máximo de 20 días.

La detención de menores migrantes en EE.UU. ha aumentado de manera pronunciada durante el mandato de Trump. Según el Deportation Data Project, entre enero y octubre de este año se registró un promedio mensual de 170 niños arrestados, frente a los 25 que se registraron durante los últimos 16 meses del Gobierno de Biden. EFE