Respuesta de Chicago a política migratoria de Trump es modelo para otras grandes ciudades

Miami (EE.UU.), mar 30 (EFE).- El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, dijo este lunes que la lucha de su ciudad contra la represión migratoria del presidente Donald Trump se ha convertido en modelo a seguir por grandes urbes como Boston, Los Ángeles, Nueva York y Seatle.

El político demócrata aseguró que ciudades de todo el país -incluyendo el estado de Illinois- han adoptado la estrategia de Chicago como modelo a seguir para responder a la dura intervención federal ordenada por el presidente contra los indocumentados.

"Somos más fuertes cuando permanecemos unidos", afirmó Johnson, al destacar que en todo Estados Unidos "están siguiendo nuestro ejemplo y alzando la voz para proteger a las comunidades inmigrantes de los ataques de Trump contra nuestra humanidad compartida".

Dijo que aproximadamente el 10% de la población del país -lo que representa a más de 30 municipios- se encuentra ahora bajo el amparo de órdenes ejecutivas o leyes locales modeladas a partir de la respuesta de Chicago ante los excesos de la administración Trump,

Durante la llamada 'Operación Midway Blitz', Johnson firmó una serie de órdenes ejecutivas destinadas a frenar los embates del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés) y la Patrulla Fronteriza, en Chicago y sus alrededores.

Entre las medidas se incluyó la prohibición de que los agentes federales utilizaran propiedades de la ciudad para sus operaciones y la instrucción a los agentes de la policía de Chicago de colaborar con los manifestantes para gestionar -en lugar de disolver- las protestas.

Impulsó además a la policía de Chicago para que investigara las denuncias de conducta indebida por parte de agentes federales.

Johnson destacó que la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó una propuesta para elaborar una ordenanza que crea "zonas libres del ICE" en las propiedades del condado, tras mantener conversaciones con funcionarios de Chicago.

Lo mismo ocurrió en Oakland, Seattle, Providence (Rhode Island), Mineápolis, el condado de Santa Clara, San José y el condado de Los Ángeles. Todas estas localidades tomaron como referencia la redacción de la orden ejecutiva de Chicago para elaborar sus propias órdenes, adaptándolas a los requisitos legales locales, según el alcalde.

"Seguiremos liderando en este momento con convicción y claridad moral, utilizando todas las herramientas a nuestro alcance para proteger a nuestras comunidades de los peores excesos de la aplicación militarizada de las leyes de inmigración por parte de esta administración", concluyó el alcalde. EFE