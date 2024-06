El PP dice, tras rechazar Milei la justicia social, que Feijóo defiende un modelo basado en "no dejar a nadie atrás"

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha asegurado este lunes, después de que el presidente de Argentina, Javier Milei, haya calificado la justicia social como un "monstruo horrible", que el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo defiende "un modelo de crecimiento económico, de prosperidad y de no dejar a nadie atrás". Así se ha pronunciado al ser preguntado si comparte las declaraciones del presidente de Argentina, quien, tras verse con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cargó contra el socialismo, subrayando que los socialistas creen en "un monstruo horrible" llamado "justicia social". En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, Sémper ha señalado que él puede hablar del modelo que defiende el Partido Popular. "Y es un modelo de crecimiento económico, de prosperidad y de no dejar a nadie atrás", ha dicho, para añadir que con la solidaridad de todos" pueden "responder también a los graves problemas sociales que existen". NO SE PRONUNCIA SOBRE LA MEDALLA DE AYUSO A MILEI Además, Sémper ha subrayado que el PP cree en una "política razonable, sensata, que trata al adversario como adversario, no como enemigo", asegurando que España "necesita estabilidad, moderación, tranquilidad" y "políticos razonables" que "no insultan a los jueces" ni "a los periodistas". Al ser preguntado entonces si cree que Milei cumple con esos requisitos de moderación y políticos razonables y si, por tanto, el PP nacional defiende la medalla que recibió de la Comunidad de Madrid, Sémper ha recalcado que "quien no cumple con estos requisitos es el actual presidente" del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Por eso, ha recalcado que el jefe del Ejecutivo no está para "dar lecciones a los líderes extranjeros" y ha agregado que "menos mal" que no le ha dado por criticar al canciller alemán, Olaf Scholz, por recibir a Milei. IMPUTACIÓN DE LA NÚMERO TRES DE AYUSO Por otra parte, al ser preguntado por la presencia de Ana Millán, la número 3 del PP de Madrid, en un acto con Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida pese a estar imputada por varios delitos, Sémper ha expresado su "respeto más escrupuloso y absoluto a todos los procedimientos judiciales". "Segundo, de lo que se está hablando, por lo que he tenido oportunidad de conocer, es un caso de imputación administrativa, por algún delito de corte administrativo", ha agregado Sémper, para añadir que tanto el PP de Madrid como Ana Millán han dado "respuestas". Además, el portavoz del PP ha confesado que le sorprendía esta pregunta dado que hace una semana vieron a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, que está "imputada", "en el acto de conmemoración del décimo aniversario de su majestad el Rey".

