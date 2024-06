Marco Rossi: "Lo más importante es que 'Barni' está bien"

Dusseldorf (Alemania), 23 jun (EFE).- Marco Rossi, seleccionador de Hungría, destacó este domingo, más allá de su triunfo y su tercera posición con un 0-1 sobre Escocia, que "lo más importante" es que Barnabas Varga "está bien", tras ser evacuado a un hospital de la ciudad de Stuttgart después de quedar inconsciente en el suelo a raíz de una caída dentro del área tras un golpe.

"No sé si se estrelló contra el portero o con un defensa porque fue una situación confusa. Por eso el VAR estaba comprobando si podía ser penalti o no. Lo que me escuché a los jugadores es que Barni en ese momento parecía no estar consciente, por lo que todos estaban realmente preocupados por su estado", repasó del momento en el que el delantero quedó tendido en el suelo, en el minuto 68 del partido, antes de ser atendido.

"También preocupados por el hecho de que los médicos llegaron un poco tarde porque probablemente no se percataron de que era un situación peligrosa. Pero ahora podemos decir, afortunadamente, que Barni no está bajo ningún tipo de riesgo. Probablemente será operado en las próximas horas. Si pasamos de ronda, sería baja", añadió el técnico.

Hungría espera la puntuación del resto de terceros para ver si accede a octavos, después del gol de Kevin Csoboth en el minuto 100. "Estuvo a la altura de nuestras expectativas", dijo. EFE

id/jl