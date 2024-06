Milei defiende en Madrid su "política de motosierra" y la prohibición de emitir moneda

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha defendido este viernes desde Madrid su "política de motosierra" y ha anunciado un proyecto de ley para convertir la emisión de moneda en delito de lesa humanidad. Desde el Real Casino de Madrid, el presidente ha argentino ha hecho gala de las medidas económicas que ha emprendido en los últimos meses, arremetiendo contra los Gobiernos anteriores, a los que ha tildado de "maquinaria peronista de saqueo": "La gran apuesta del Gobierno anterior no era que fuéramos liberales libertarios, sino liberales 'libertarados'". "Cualquier persona a la que uno le hubiera dicho que en seis meses íbamos a hacer un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI, nos hubiera dicho que íbamos a volar por los aires. De hecho, nosotros teníamos un desequilibrio monetario peor que la previa a la crisis del 'Rodrigazo' en los 70', ha manifestado el mandatario en alusión al plan de ajuste del Gobierno de Isabel Perón, que devaluó el peso, disparando así la inflación. Así, Javier Milei ha destacado su conocida "política de motosierra", con la que pretende eliminar el endeudamiento y la inflación: "Si ustedes votan los presupuestos con déficit fiscal, eso es profundamente inmoral porque en realidad lo que están diciendo es que la fiesta de hoy se paga con impuestos futuros (...). Me van a tener que matar, o sea me van a tener que sacar de la Casa Rosada para que haya déficit fiscal", ha manifestado. En esta línea, el mandatario argentino ha anunciado un proyecto de ley para convertir la emisión de moneda en delito de lesa humanidad , asegurando que, si llegara a haberla, "va a ir preso el presidente de la nación, el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, el director del Banco Central y los diputados y los senadores que acompañen una medida de esas características". "Se terminaron las corridas. Cerrado el grifo fiscal, cerrado el grifo financiero, cerrado el grifo externo, porque... vamos a ir, no solo a un sistema de libre competencia de monedas, sino que al mismo tiempo vamos a declarar la emisión monetaria un delito de lesa humanidad", ha añadido. Por otra parte, ha defendido que su Gobierno está llevando a cabo "toda una revolución" en materia social, terminando con los "intermediarios" de la pobreza: "Los planes contra la pobreza generan más pobreza (...). Nosotros cambiamos la dinámica de la asistencia. (...). Nuestro objetivo no es darle pescado a la gente, sino enseñarle a pescar, enseñarle a ser un empresario y, si puede, que tenga su propia empresa de pesca". Estas declaraciones se han producido un día después de que el presidente lanzara una nueva convocatoria a todas las instituciones del Estado, para firmar el 9 de julio el conocido como 'Pacto de Mayo', una batería de compromisos que establece la inviolabilidad de la propiedad privada, considera "innegociable" alcanzar el equilibrio fiscal y plantea reducir el gasto público por debajo del 25 por ciento del PIB.

