España rechaza "totalmente" enviar tropas a Ucrania a adiestrar militares para "no escalar" el conflicto

España se opone "totalmente" a enviar soldados españoles para instruir a militares ucranianos sobre el terreno, tal y como va a hacer Francia, para "no escalar" el conflicto con Rusia. Así lo ha asegurado la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una entrevista concedida a Telecinco, recogida por Europa Press, después de que Francia vaya a enviar instructores a centros de formación militar en territorio ucraniano, en el marco de la guerra, según las autoridades ucranianas. Robles ha trasladado que España "no comparte esa tesis" y ha defendido la labor de entrenamiento y adiestramiento que los militares españoles hacen aquí a tropas ucranianas. Los miembros de las Fuerzas Armadas españolas ya han instruido a 6.000 militares desde que comenzó la guerra, en 2022. El motivo, según ha precisado la ministra de Defensa, es que la posición de la OTAN es "no escalar el conflicto" con Rusia. España, por tanto, "se niega totalmente a que se pueda escalar el conflicto", ha señalado. Asimismo, ha vuelto a recalcar el compromiso de la Alianza con donar a Ucrania el material que requiera en el marco del conflicto.

