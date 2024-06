El líder de los socialistas lusos dice que Portugal debería reconocer "inmediatamente" el Estado de Palestina

El líder del Partido Socialista (PS) portugués, Pedro Nuno Santos, ha afirmado este martes que Portugal debería reconocer "inmediatamente" el Estado de Palestina, considerando que sería una "señal política importante" y una contribución a la paz en Oriente Próximo. "En este momento difícil para la vida de todos los palestinos, es importante que seamos coherentes. Si defendemos la existencia de dos Estados, no podemos limitarnos a reconocer solo uno de ellos. Debemos reconocer inmediatamente al Estado de Palestina", ha sostenido durante un mitin para las elecciones europeas. El líder del PS considera que Portugal debe unirse "a España y a otros países que ya lo han hecho y han reconocido el Estado de Palestina", siendo esta una acción "contra la duplicidad moral", según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Lusa. "Es hora de que Portugal dé este paso, es una señal política importante que debemos dar al mundo, que se lo debemos a Israel, es la contribución que podemos hacer a la paz en Oriente Próximo", ha manifestado. Hace unas semanas, cuando se creó el debate en el continente por el reconocimiento del Estado de Palestina ante la decisión de España, Irlanda y Noruega de hacer lo propio, el presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, sostuvo que todavía no era "el momento" y que cuando fuera "apropiado" se "tomará" esa decisión", ya que "la posición portuguesa es muy clara" al defender "desde hace tiempo, en línea con Naciones Unidas, la existencia de dos pueblos y dos Estados". Por su parte, el primer ministro, Luís Montenegro, se desmarcó de la posición de estos países esgrimiendo que por el momento no quieren ir tan lejos y que prefieren que el paso se dé de manera multilateral, en el marco de la UE o de la ONU. Tras el anuncio de España, Irlanda y Noruega, se ha sumado también Eslovenia al reconocimiento. Hasta este año, había nueve Estados miembros de la UE que reconocían a Palestina. Ocho de ellos --Bulgaria, Chipre, República Checa, Hungría, Malta, Polonia, Rumanía y Eslovaquia-- dieron el paso en 1988, antes de su entrada en la UE, mientras que Suecia lo hizo en solitario en 2014 cumpliendo una promesa electoral de los socialdemócratas. La mayoría de los países que han reconocido a Palestina se encuentran en África, Asia y América del Sur. No obstante, ese reconocimiento no le ha valido a Palestina para convertirse en un miembro de pleno derecho de la ONU, ya que necesita el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU. El último intento de lograr el apoyo del Consejo de Seguridad ocurrió el 18 de abril, pero se frustró tras el veto de Estados Unidos.

Compartir nota: Guardar Nuevo