Alejandra Osborne se queda muy sorprendida al conocer el supuesto acuerdo entre su padre y Gabriela Guillén

Después de cinco meses sin querer saber absolutamente nada ni de Gabriela Guillén ni de su hijo, Bertín Osborne -aconsejado por un mediador- habría decidido llegar a un acuerdo amistoso con la paraguaya y paralizar la demanda de paternidad que interpuso tras el nacimiento del bebé, llevando el asunto de las pruebas de ADN de modo privado y sin la intervención de la justicia. Así, la expareja habría llegado a un acuerdo y será a mediados de junio cuando ambos se sometan -en un laboratorio de Madrid al que ha accedido el artista aunque no era el que él quería- a las pruebas de ADN que determinarán si Bertín es el padre del pequeño como lleva sosteniendo Gaby desde el primer momento. Hemos podido hablar con Alejandra Osborne y preguntarle por esta información y lo cierto es que se ha quedado de lo más sorprendida al conocer el supuesto acuerdo porque no era conocedora de ello: "¿Sí? Primera noticia. Yo siempre digo lo mismo, cuando él nos tenga que contar algo nos lo contará. Así que no te puedo decir nada más". La hija del presentador de televisión nos aseguraba que ve a su padre "muy bien" al margen de ese posible acuerdo con Gabriela que ha supuesto todo un huracán mediático tras meses de polémica entre ellos.

