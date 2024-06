El primer ministro de Eslovaquia no volverá al trabajo hasta dentro de "algunos meses más"

El ministro de Asuntos Exteriores de Eslovaquia, Juraj Blanar, ha confirmado que el jefe de Gobierno Robert Fico no regresará al trabajo hasta dentro de "algunos meses más" después de que a mediados de mayo recibiera varios disparos en plena calle a la salida de una reunión de gobierno. Blanar ha participado este viernes en una reunión con sus homólogos de la OTAN en Praga, donde algunos de los principales dirigentes occidentales le ha preguntado por el estado de salud del primer ministro eslovaco, según recoge la agencia TASR. "Como tenían mucha curiosidad por su estado de salud, les he informado de que su condición está mejorando, gracias a Dios, pero que de todos modos pasarán algunos meses antes de que pueda participar plenamente en sus funciones", ha señalado el encargado de la diplomacia eslovaca. Estas declaraciones de Blanar se producen horas después de que Fico haya sido trasladado en helicóptero desde el hospital Roosevelt de Banska Bystrica, donde estaba ingresado desde el suceso, a su residencia particular en Bratislava, donde seguirá con su recuperación. El 15 de mayo Fico fue trasladado hasta el Hospital F.D. Roosevelt, después de recibir varios disparos a salida de una reunión de gobierno en Handlova por un individuo identificado como Juraj Cintula, de 71 años, en prisión preventiva desde entonces y acusado de intento de asesinato.

