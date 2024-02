Alejandra Rubio responde a las declaraciones de su madre sobre el físico de Carlo Constanzia

Tras un fin de semana de desconexión en el que ha puesto tierra de por medio y se ha escapado a Málaga para huir de la presión mediática que está sufriendo desde que su idilio con Carlo Constanzia salió a la luz, Alejandra Rubio retoma su rutina confiando en que con el paso de los días se normalice su historia de amor y pueda hacer planes con el hijo de Mar Flores como si de cualquier otra pareja se tratase. Este lunes la hija de Terelu Campos ha vuelto a sus clases de interpretación -que había aparcado en los últimos días- y no ha dudado en responder con rotundidad a sus últimos frentes abiertos. El primero de ellos, el testimonio de su presunto exnovio, que ha roto su silencio en 'TardeAR' para revelar que la influencer estaba con él cuando comenzó su 'affaire' con el protagonista de 'Toy Boy'. Este chico, que es anónimo y no quiere que su identidad salga a la luz, ha asegurado que mantenía una relación con Alejandra desde el pasado noviembre que se rompió el pasado 26 de enero. Habían hablado para volver a quedar, aunque finalmente la nieta de Teresa Campos le dio largas y no volvió a contestarle a los mensajes, lo que le ha hecho sospechar que solapó en el tiempo lo suyo con lo de Carlo Constanzia. "¡Uy de verdad! Es que no tengo nada que decir, me voy a clase ¿vale? ¡Por favor! A mis novios les habéis conocido. No tengo nada que decir de verdad, yo no voy a dar más de sí a nada, y a tonterías menos" ha sentenciado la tertuliana de 'Así es la vida', desmintiendo que este chico fuese su novio y dejando claro que no piensa darle pie a que siga hablando sobre ella en televisión. Por otro lado, Alejandra también ha asegurado que no le ha importado que su madre dijese que se fue de casa con 18 años y 'la dejó tirada'. "No pasa nada, es su forma de hablar y ella lo dice desde el cariño" ha afirmado, dejando en el aire qué consejo le ha dado Terelu de cara a su historia de amor con el hijo de Mar Flores. "Lo siento muchísimo, mi madre no tiene nada que decir y menos públicamente" ha afirmado. Sin embargo, sí ha querido aclarar los comentarios de su madre insinuando que Carlo no es su prototipo: "Hombre, no va a ser el tipo de mi madre con la edad que tiene por Dios. Es guapísimo, claro que sí. Está todo genial, gracias" ha zanjado con una sonrisa.