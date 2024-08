Incluso los atletas olímpicos fallan bajo presión: cómo se pueden controlar los “yips”

Los atletas de élite y el público en general a menudo fallan bajo presión en situaciones como presentaciones importantes, exámenes o discursos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es una escena familiar y desgarradora: atletas de élite que no logran realizar las hazañas que han entrenado y perfeccionado durante años.

Pero no son solo los atletas en los escenarios deportivos más grandes del mundo; muchos de nosotros, en situaciones de alta presión, durante una gran presentación, examen o discurso, de repente no podemos rendir.

Tiene muchos nombres: yips, twisties, bloqueo.

¿Por qué sucede?

En un sentido, fallar bajo presión es paradójico. Más incentivos generalmente significan más motivación y mejor rendimiento, pero aparentemente solo hasta cierto punto.

El bloqueo es el fenómeno donde “por cualquier razón, cuando los incentivos son más altos, cuando deberíamos estar rindiendo lo mejor posible, rendimos menos de lo que somos capaces”, dijo Steven Chase, profesor de ingeniería biomédica en la Universidad Carnegie Mellon.

Pero no es una rareza conductual que ocurre porque los atletas estrella y otros individuos de alto rendimiento son meramente humanos.

Después de todo, estudios recientes muestran que los monos también fallan bajo presión.

La investigación emergente puede ayudarnos a entender la neurociencia que subyace a esta “rareza de rendimiento” con la esperanza de que ayude a las personas “a obtener un poco más de autocontrol” en situaciones estresantes, dijo Aaron Batista, profesor de bioingeniería en la Universidad de Pittsburgh.

Investigadores descubren que los monos macacos rhesus también fallan bajo presión, tal como lo hacen los humanos. (Macaca sylvanus).

Los monos también pueden fallar bajo presión

Se sabe desde hace mucho tiempo que los humanos fallan cuando las apuestas son altas: en deportes, exámenes, hablar en público, cirugías y más. Pero era motivo de debate si otros animales también podían fallar.

Batista planteó la hipótesis de que fallar era un fenómeno totalmente humano, mientras que Chase sospechaba que el efecto de los incentivos sobre los comportamientos es algo que se conserva evolutivamente en todo el reino animal, y apostó a que podrían hacer que los monos fallaran bajo presión.

Decidieron realizar experimentos para ver quién tenía razón y contaron con la ayuda de Adam Smoulder, entonces estudiante de posgrado en ingeniería biomédica en la Universidad Carnegie Mellon.

“Observar a los animales era una apuesta loca”, dijo Batista.

En miles de ensayos, los investigadores entrenaron a tres monos macacos rhesus para hacer movimientos rápidos de brazo para mover un cursor de manera precisa a diferentes objetivos en una pantalla dentro de un límite de tiempo corto. Cada objetivo indicaba al mono el tamaño de la recompensa que recibiría si lo alcanzaba: pequeña, mediana, grande y jackpot. El jackpot era 10 veces el tamaño de la recompensa mediana y solo se daba en el 5% de los ensayos.

Los monos fallaron consistentemente en tareas de alta presión, incluso con práctica repetida, revelando un comportamiento evolutivo compartido. (Getty Images)

Cómo los altos niveles de estrés afectan al cerebro y al rendimiento

Al igual que en los humanos, los monos rindieron mejor a medida que los incentivos aumentaban de tamaño, de pequeños a medianos a grandes. Pero en los ensayos de jackpot, todos los monos fallaron bajo presión y su tasa de éxito disminuyó.

“No esperaba que fuera tan robusto en todos los animales”, dijo Smoulder, ahora investigador postdoctoral en la Universidad Carnegie Mellon. “Es notable”.

El descubrimiento de que los monos también fallan bajo presión permite a los investigadores comprender mejor la neurociencia del rendimiento en situaciones de alta presión.

Los resultados de algunos estudios de neuroimagen en humanos implican el estriado ventral, un área del cerebro relacionada con la recompensa, así como las conexiones entre la corteza prefrontal, un área importante para las funciones ejecutivas, y la corteza motora.

Pero medir la actividad neuronal en monos ofrece información más detallada sobre lo que ocurre en el cerebro.

En un estudio prepublicado, Smoulder, Chase, Batista y sus colegas encontraron que los ensayos de jackpot de alta presión parecen interrumpir la actividad neuronal necesaria para planificar movimientos precisos en los monos.

Estudios neurocientíficos muestran que altos niveles de incentivos colapsan la actividad neuronal necesaria para la planificación de movimientos precisos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Teorías sobre por qué sucede

El equipo midió y monitoreó la actividad de las neuronas individuales en la corteza motora de los monos, que son responsables de ayudar a planificar y ejecutar sus movimientos de brazo, y encontró patrones únicos de actividad neuronal correspondientes a cada una de las ocho ubicaciones de los objetivos. Cuando iban por los jackpots, los monos no fallaban porque estuvieran más nerviosos o compulsivos. En cambio, tendían a ser demasiado cautelosos, moviéndose más lentamente y sin alcanzar el objetivo antes de ajustar su puntería, y luego se quedaban sin tiempo.

No se sabe aún por qué una situación de alta presión y recompensas aumentadas interrumpen el cerebro, pero los investigadores tienen algunas teorías.

Una posibilidad es que estas grandes recompensas pueden causar la liberación de una gran cantidad de dopamina y otros químicos neuromoduladores relacionados con la recompensa, dijo Smoulder.

Independientemente del mecanismo biológico subyacente, el bloqueo afecta a muchas partes del cerebro y no solo al movimiento, sino también a otros tipos de rendimiento, como la percepción sensorial y la toma de decisiones, sospechan los investigadores, y han comenzado experimentos para probar esto.

Práctica bajo estrés, establecer rutinas previas y reformular fracasos pasados son algunas técnicas para mejorar el rendimiento en situaciones de alta presión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo rendir en situaciones de alta presión

Aunque nadie es completamente inmune al bloqueo, las personas a menudo pueden superar las presiones.

Los datos sugieren que los animales son en realidad más consistentemente susceptibles al bloqueo que los humanos, lo que sugiere que “hay algo en la manera mental en la que podemos prepararnos que puede ser una estrategia exitosa para combatir el bloqueo bajo presión”, dijo Chase.

Para rendir a un alto nivel, “se trata de obtener una caja de herramientas de técnicas que nosotros o los atletas están utilizando en estas situaciones. Y no es una talla única para todos”, dijo Sian Beilock, presidenta de Dartmouth y científica cognitiva que escribió el libro “Choke: What the Secrets of the Brain Reveal About Getting It Right When You Have To”.

Algunos de sus consejos incluyen:

-Practica bajo estrés. A menudo, las condiciones en que practicamos no se parecen a las que enfrentamos al rendir. Practica ese gran discurso frente a otras personas o incluso frente a un espejo, dijo Beilock. “Cualquier cosa que pueda hacerte sentir la clase de presión que tendrás al rendir”, dijo.

-Tener una rutina previa a la actuación. Intenta tener una palabra clave, canción o imagen mental que te ayude a calmarte y concentrarte. Un estudio reciente indicó que tales rituales pueden mejorar el autocontrol frente a la presión competitiva.

-Reformular los fracasos pasados. En lugar de pensar en lo que salió mal, intenta concentrarte en lo que podría cambiarse o controlarse la próxima vez.

Beilock dijo que es fanática del “preocuparse con poder” dedicando unos minutos a escribir todas tus preocupaciones en papel antes de pasar por más rumiación.

“La investigación emergente también nos brinda, a nosotros y a nuestros compañeros primates, razones para darnos una tregua tanto por nuestros errores como por nuestros éxitos”.

(c) 2024 , The Washington Post