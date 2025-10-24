Virales

Un repartidor llevó flores a un funeral, se tropezó frente al cajón y todo terminó de la peor manera

La inesperada secuencia, grabada por una joven, transformó una ceremonia solemne en un fenómeno digital repleto de comentarios creativos

Por Constanza Almirón

Guardar
El video del repartidor que cayó en una fosa durante un funeral se vuelve viral en redes sociales

Un insólito episodio en un cementerio de Ecuador se volvió tendencia en TikTok y otras redes sociales: un repartidor que fue a entregar flores a un funeral protagonizó una caída accidental que rápidamente se transformó en viral. Mientras familiares y amigos despedían a un ser querido, el joven intentó avanzar entre los presentes con un ramo de flores.

Un paso en falso lo llevó a caer directamente en la fosa destinada al difunto, ante la sorpresa de los asistentes. El momento fue grabado por una joven presente en la ceremonia, quien captó el instante exacto en el que el repartidor desaparece en el pozo de tierra, sin advertir el hueco delante del ataúd.

La reacción no se hizo esperar. Algunos asistentes se apresuraron a socorrerlo y ayudarlo a salir de la fosa, mientras otros no pudieron contener la risa ante la insólita situación. Por unos segundos, la solemnidad del adiós se vio interrumpida por la incredulidad y el humor involuntario.

La caída accidental de un
La caída accidental de un repartidor en un cementerio genera millones de visualizaciones y comentarios creativos en TikTok (Captura de video)

El video, publicado en la cuenta @zuly_bd, superó los 16 millones de visualizaciones y cerca de 1 millón de “me gusta” en pocas horas, consolidándose como uno de los fenómenos recientes en la plataforma. La escena generó múltiples comentarios y reacciones, con usuarios sorprendidos tanto por lo inesperado como por el giro cómico del suceso.

Entre los mensajes destacados se leyeron frases como: “¿También piden a domicilio desde el más allá?”, “Pasaron del llanto a la risa en un segundo” y “La ubicación dio justo ahí y él cumplió con la entrega”. Otros aportaron su cuota de humor negro, señalando: “Se lo quiso llevar con él”, “Hasta el difunto se murió de la risa”, y “El vivo se llevó toda la atención y el muerto casi se lleva al vivo”.

El inesperado accidente interrumpe la
El inesperado accidente interrumpe la solemnidad del funeral y desata reacciones de sorpresa y humor entre los asistentes (Captura de video)

La creatividad y el asombro de la comunidad digital convirtieron el accidente en un festival de ocurrencias. Ni una fosa en pleno funeral detuvo al repartidor, demostrando que cumplir con una entrega puede ser un desafío, incluso en el entorno más insospechado.

Temas Relacionados

Video viralTikTokRepartidorCementerioFuneralNewsroom BUE

Últimas Noticias

El desgarrador último consejo de un influencer de 28 años con cáncer en etapa 4: “No te olvides de vivir, yo ya no tengo tiempo”

La despedida del joven sevillano impulsó a miles de personas a replantear sus prioridades y buscar sentido en lo cotidiano

El desgarrador último consejo de

Contó que fue “desinvitada” a dos bodas por su comportamiento en la despedida de soltera y el video sorprendió en las redes

Un relato cargado de misterio y bromas encendió la curiosidad de millones. La reacción de sus amigas, el silencio posterior y la autoevaluación que cambió su perspectiva

Contó que fue “desinvitada” a

Susto en Roma: una rata arruinó una cita perfecta, el pánico de la joven y la avalancha de memes en internet

Un video viral muestra cómo una pareja vivió un momento inolvidable cuando el roedor interrumpió su velada, generando risas, solidaridad y anécdotas similares entre usuarios de las redes sociales

Susto en Roma: una rata

Se descuidó en el supermercado y le robaron las bolsas con las compras: el video viral que generó todo tipo de reacciones en las redes

Una experiencia personal se convirtió en punto de encuentro para quienes vivieron situaciones similares en España. El relato de la protagonista despertó solidaridad y sorprendió por la cantidad de casos compartidos

Se descuidó en el supermercado

Fingió estar embarazada, organizó un baby shower, pero todo se trataba de una farsa y presentó a una muñeca

Kira Cousins, organizó fiestas, compartió supuestas ecografías y mantuvo un embarazo simulado, hasta que la familia destapó el engaño y debió confesar la verdad

Fingió estar embarazada, organizó un
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuál es el pronóstico del

Cuál es el pronóstico del tiempo para el domingo 26 de octubre, el día de las elecciones legislativas 2025

Se rompió un caño de agua en el barrio de Belgrano y una camioneta que estaba estacionada se atascó en la grieta

Receta de cheesecake de frutos rojos, rápida y fácil

Elecciones 2025 en vivo: las últimas noticias de los comicios legislativos nacionales del próximo domingo

Una “supertierra” cercana despierta nuevas esperanzas en la búsqueda de vida fuera del Sistema Solar

INFOBAE AMÉRICA
La dictadura cubana condenó a

La dictadura cubana condenó a seis manifestantes a más de cinco años de prisión por protestar con cacerolas

Francisco de la Fuente, exdirector de seguridad del Museo Thyssen, sobre el robo en el Louvre: “Siete minutos es una eternidad. Da tiempo a detenerlos”

“Las leyendas nunca se olvidan de dónde vienen”: ‘Canelo’ Álvarez impulsa campaña solidaria en 50 instituciones deportivas mexicanas

Arrestaron a la influencer brasileña Melissa Said: la acusan de liderar una red de tráfico de drogas y lavado de dinero

Arrestaron a un hombre con cuchillo cerca de la embajada de Estados Unidos en Tokio: un policía herido

TELESHOW
Hoy tu sueño es real:

Hoy tu sueño es real: los castings de 5 jovencitas que querían ser estrellas del pop y lo lograron con Bandana

Patricia Sosa cantó en lo de Guido Kaczka por una causa solidaria y recaudó una cifra millonaria

La transformación de Lourdes Fernández en Lowrdez: su vida antes de Bandana y la reinvención como ícono pop

Lourdes Fernández dejó el hospital junto a una amiga: los detalles de su internación

El crudo testimonio de Ioja, la mejor amiga de Lourdes Fernández: “De ese tipo se podía esperar cualquier cosa”