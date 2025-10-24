Un repartidor llevó flores a un funeral, se tropezó frente al cajón y todo terminó de la peor manera

El video del repartidor que cayó en una fosa durante un funeral se vuelve viral en redes sociales

Un insólito episodio en un cementerio de Ecuador se volvió tendencia en TikTok y otras redes sociales: un repartidor que fue a entregar flores a un funeral protagonizó una caída accidental que rápidamente se transformó en viral. Mientras familiares y amigos despedían a un ser querido, el joven intentó avanzar entre los presentes con un ramo de flores.

Un paso en falso lo llevó a caer directamente en la fosa destinada al difunto, ante la sorpresa de los asistentes. El momento fue grabado por una joven presente en la ceremonia, quien captó el instante exacto en el que el repartidor desaparece en el pozo de tierra, sin advertir el hueco delante del ataúd.

La reacción no se hizo esperar. Algunos asistentes se apresuraron a socorrerlo y ayudarlo a salir de la fosa, mientras otros no pudieron contener la risa ante la insólita situación. Por unos segundos, la solemnidad del adiós se vio interrumpida por la incredulidad y el humor involuntario.

La caída accidental de un repartidor en un cementerio genera millones de visualizaciones y comentarios creativos en TikTok (Captura de video)

El video, publicado en la cuenta @zuly_bd, superó los 16 millones de visualizaciones y cerca de 1 millón de “me gusta” en pocas horas, consolidándose como uno de los fenómenos recientes en la plataforma. La escena generó múltiples comentarios y reacciones, con usuarios sorprendidos tanto por lo inesperado como por el giro cómico del suceso.

Entre los mensajes destacados se leyeron frases como: “¿También piden a domicilio desde el más allá?”, “Pasaron del llanto a la risa en un segundo” y “La ubicación dio justo ahí y él cumplió con la entrega”. Otros aportaron su cuota de humor negro, señalando: “Se lo quiso llevar con él”, “Hasta el difunto se murió de la risa”, y “El vivo se llevó toda la atención y el muerto casi se lleva al vivo”.

El inesperado accidente interrumpe la solemnidad del funeral y desata reacciones de sorpresa y humor entre los asistentes (Captura de video)

La creatividad y el asombro de la comunidad digital convirtieron el accidente en un festival de ocurrencias. Ni una fosa en pleno funeral detuvo al repartidor, demostrando que cumplir con una entrega puede ser un desafío, incluso en el entorno más insospechado.