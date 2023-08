Se quejó de la vianda que le preparó su esposa para llevar al trabajo y el video se hizo viral: “Me parece una grosería”

El video acumuló más de 5 millones de reproducciones en TikTok, así como 330 mil ‘me gusta’ y miles de comentarios (@_vr_84)

En las redes sociales, un nuevo video acaparó la atención de los usuarios, generando una oleada de comentarios y opiniones divergentes. En TikTok, plataforma conocida por su capacidad para viralizar contenido, un hombre compartió su descontento frente al almuerzo que le preparó su esposa para llevar al trabajo. El video se convirtió en un fenómeno viral, captando la esencia de la vida cotidiana y las dinámicas en las relaciones.

El clip muestra a un joven desenvolviendo su almuerzo en su lugar de trabajo. En la grabación, se lo ve extrayendo de su mochila contenedores plásticos con milanesas y una porción de lechuga fresca. Sin embargo, la lechuga no está picada, sino que es casi una pieza entera con un limón dividido por la mitad. El hombre expresó su sorpresa y descontento, mencionando: “Está bien que mi mujer se canse de hacerme la vianda y todo, pero esto me parece una grosería”.

El video desencadenó una avalancha de reacciones en la plataforma. Algunos usuarios expresaron simpatía hacia el hombre, argumentando que la preparación era un tanto “minimalista” y hasta cuestionando si la esposa se habría olvidado de picar la lechuga. Otros usuarios adoptaron un tono más humorístico, sugiriendo que la esposa pudo haber confundido las piezas o que quizás estaba enojada al momento de preparar el almuerzo.

La discusión no se limitó solo al video en sí, sino que desató un debate sobre la importancia de la vianda en la rutina diaria. Para muchas personas, llevar el almuerzo al trabajo o la escuela es una opción económica y práctica, además de permitir un mayor control sobre la calidad de los alimentos consumidos. No obstante, como lo ilustra este video viral, también puede generar desafíos en las relaciones, particularmente cuando la preparación no cumple con las expectativas.

El hombre compartió su descontento frente al almuerzo que le preparó su esposa (Captura video)

El video acumuló más de 5 millones de reproducciones en TikTok, así como 330 mil ‘me gusta’ y miles de comentarios variados.

“Yo pienso que se confundió y guardó lo picado en la heladera”, “La esposa: ¿Dónde puse la lechuga?”, “Es que a veces tienes la intención pero se te hace tarde”, “Hasta te puso limón, que mal agradecido”, “Yo creo que está enojada”, “Yo así me hago las ensaladas”, “En los restaurantes a veces pides una cesar salad y dan un cuarto de lechuga con el aderezo”, son algunos de los comentarios de la publicación viral.

