Estados Unidos enviará equipos de rescate y ayuda humanitaria a Venezuela tras los devastadores terremotos (REUTERS)

Estados Unidos anunció este miércoles el envío de equipos de búsqueda y rescate, suministros médicos y ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos que afectaron al país, mientras funcionarios de Washington expresaron su solidaridad con los venezolanos.

El subsecretario de Estado para Asuntos Exteriores de Estados Unidos, Jeremy Lewin, informó que el Departamento de Estado trabaja con socios del gobierno interino venezolano para asistir a las zonas afectadas por el desastre.

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“En colaboración con nuestros socios del gobierno interino venezolano, Estados Unidos enviará equipos de búsqueda y rescate, suministros médicos y humanitarios, y otros recursos durante los cruciales primeros días posteriores a este trágico desastre natural”, escribió Lewin en la red social X.

Por su parte, el subsecretario de Estado Christopher Landau expresó el respaldo de Washington a los venezolanos tras los movimientos telúricos.

“Estados Unidos está con el pueblo venezolano tras los devastadores terremotos de esta noche. Estamos en contacto con las autoridades y movilizando asistencia. Que Dios bendiga a nuestros amigos venezolanos en este momento difícil. ¡Estamos con ustedes!”, señaló Landau en X. En otro mensaje, agregó: “¡Fuerza Venezuela! ¡Estamos con ustedes!”.

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El subsecretario de Estado Christopher Landau (REUTERS)

Las declaraciones constituyen algunas de las primeras reacciones oficiales de alto nivel de la administración estadounidense después de los terremotos que provocaron operaciones de rescate, evacuaciones preventivas y el despliegue de organismos de emergencia en distintas zonas del país.

La embajada de Estados Unidos en Caracas también informó que todo su personal se encuentra localizado. El secretario adjunto de Estado para Asuntos Públicos Globales, Dylan Johnson, indicó que “todo el personal de la embajada de Estados Unidos en Caracas está localizado”.

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Por su parte, el secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, brindó sus condolencias a los venezolanos en medio de la tragedia que afectó a millones en Caracas y sus alrededores: “Que Dios bendiga a nuestros amigos venezolanos. ”Mis pensamientos y oraciones están con el pueblo de Venezuela afectado por los terremotos de hoy”, escribió el funcionario en su perfil de X.

A su vez, señaló que Washington envía sus “más profundas condolencias a las familias que han sufrido pérdidas y deseamos fuerza, seguridad y una pronta recuperación a todas las comunidades impactadas en este momento”.

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El presidente estadounidense Donald Trump habló a primera hora de este jueves respecto de los sismos y declaró la total disposición de su país a enviar ayuda al país caribeño, con el cual comenzó a estrechar sus lazos desde la captura del ex dictador Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa en el Capitolio de Estados Unidos, en Washington, D.C., EE. UU., el 24 de junio de 2026 (REUTERS/Evelyn Hockstein)

“Los dos grandes terremotos que acaban de azotar al gran pueblo de Venezuela son de una magnitud enorme y han dejado un número devastador de muertos“, informó en primer lugar vía Truth Social.

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Por este motivo, Trump remarcó: “¡Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar! He dado instrucciones a todas las agencias de nuestro gobierno para que se preparen para actuar con rapidez. Estaremos ahí para nuestros nuevos y grandes amigos. ¡Los primeros informes no son buenos!“.

La Alcaldía de Baruta fue la primera en confirmar la muerte de tres personas tras el colapso de dos estructuras en el sector Las Minas, una de las zonas afectadas por los terremotos que sacudieron el centro de Venezuela. Durante un recorrido de evaluación y seguridad, las autoridades informaron que estas son, hasta el momento, las únicas víctimas mortales reportadas en el municipio.

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“Lamentablemente, informamos el fallecimiento de tres ciudadanos después del colapso de dos estructuras en Las Minas. Por los momentos son las únicas incidencias que se presentan en el municipio”, comunicó el alcalde a los habitantes de Baruta.

La Alcaldía de Baruta confirmó la muerte de tres personas tras el colapso de dos estructuras en el sector Las Minas, una de las zonas afectadas por los terremotos que sacudieron el centro de Venezuela.

A su vez, el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, informó sobre posibles muertos en su municipio caraqueño.