Venezuela

Activistas exigen en Caracas el desbloqueo de 200 sitios web y denuncian la censura digital como obstáculo para la democracia en Venezuela

La medida impacta especialmente a medios informativos, redes sociales y plataformas independientes

Guardar
Las organizaciones piden que desbloqueen
Las organizaciones piden que desbloqueen una gran cantidad de sitios webs (EFE)

Un grupo de activistas de derechos humanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil se reunió frente a la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en Caracas para exigir el desbloqueo de alrededor de 200 sitios web restringidos en Venezuela.

La protesta coincidió con el Día Mundial contra la Censura en Internet e incluyó demandas al gobierno interino para restituir la libertad de acceso a la información digital.

El grupo entregó a las autoridades de Conatel un documento formal solicitando el levantamiento de las restricciones, reclamando que la censura digital vulnera el derecho constitucional a la información.

La protesta busca que el nuevo director de Conatel adopte medidas para garantizar el acceso libre y plural a la información, en un contexto donde, según el Colegio Nacional de Periodistas, más de 400 medios han cerrado en las últimas tres décadas.

La manifestación se realizó pocos días después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunciara un proceso de amnistía para excarcelar presos políticos, tras la reciente captura del ex dictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

Estos reclamos se realizan bajo
Estos reclamos se realizan bajo la presidencia de transición de Delcy Rodriguez (Reuters)

Andrés Azpurua, director de Venezuela Sin Filtro, explicó que unos 60 portales de noticias, incluyendo la mayoría de los medios venezolanos y varias plataformas internacionales, permanecen restringidos.

Azpurua participó en la movilización y entregó a las autoridades de Conatel un documento formal con la exigencia de levantar las restricciones y restituir derechos en el entorno digital.

La censura es una de
La censura es una de las caracteristicas principales de Venezuela

Oscar Murillo, coordinador de la ONG Provea, consideró que la censura digital se ha consolidado como una política de Estado. En declaraciones a AFP, afirmó que el objetivo de las organizaciones es lograr el levantamiento de todas las restricciones y el retorno de la señal de emisoras radiales privadas. Según Murillo, la meta es reconstruir un “tejido comunicacional abierto” para revertir años de censura en el país.

En la protesta participaron representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP). Marcos Ruiz, dirigente del gremio, solicitó a la junta directiva de Conatel el cese inmediato de las restricciones de acceso a sitios de internet, demanda respaldada también por Serrano y otros líderes sociales.

Marco Ruiz pidió el cese
Marco Ruiz pidió el cese inmediato de las restricciones de acceso a sitios de internet (EFE)

Ruiz subrayó que el bloqueo afecta portales informativos, medios independientes y redes sociales, lo que constituye un obstáculo para el ejercicio periodístico y el derecho ciudadano a informarse.

La represión de la libertad de expresión ha motivado el cierre de más de 400 medios de comunicación en Venezuela en las últimas tres décadas, según datos del Colegio Nacional de Periodistas. El cierre de espacios digitales, junto con las restricciones a la radio y la televisión, ha incrementado la vulnerabilidad informativa de la población.

Entre 2017 y 2019, diversas organizaciones registraron el cierre masivo de medios en Venezuela, con más de 70 periódicos impresos y 54 emisoras de radio que dejaron de operar.

Entre 2017 y 2019, diversas
Entre 2017 y 2019, diversas organizaciones registraron el cierre masivo de medios en Venezuela

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

VenezuelaCaracasCensura en Venezuela

Últimas Noticias

Foro Penal abogó por la elección de nuevos titulares independientes en la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo en Venezuela

La petición se produce luego de la salida de los responsables anteriores, Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, y el nombramiento temporal de figuras vinculadas al oficialismo. La Asamblea Nacional finalizará el proceso de postulaciones este viernes

Foro Penal abogó por la

La líder opositora María Corina Machado instó a sus compatriotas exiliados en Chile a volver a Venezuela

En un acto multitudinario en el centro de Santiago reunió a miles de venezolanos que escucharon a la líder opositora pedir unidad y destacar que el retorno de quienes dejaron el país es clave para el futuro

La líder opositora María Corina

Venezuela firmó un acuerdo con Repsol para impulsar la producción de gas y asegurar el abastecimiento interno

El convenio contempla el desarrollo del proyecto Cardón IV, uno de los mayores campos gasíferos de la región, y busca fortalecer el suministro doméstico y ampliar las exportaciones

Venezuela firmó un acuerdo con

María Corina Machado afirmó que regresará a Venezuela “en el contexto de un gran acuerdo nacional”

La líder opositora, quien evitó hablar de fechas para su retorno, subrayó que “la historia y la justicia juzgarán los errores o los actos que cada uno ha cometido”

María Corina Machado afirmó que

María Corina Machado y Flávio Bolsonaro prometieron ayudarse en defensa de la justicia

La líder opositora venezolana y el senador brasileño, candidato a la Presidencia de su país, coincidieron en la investidura de José Antonio Kast en Chile

María Corina Machado y Flávio
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Polémica por supuesta falta de

Polémica por supuesta falta de apoyo del Ministerio de la Mujer a víctimas de tocamientos indebidos en iglesia de San Borja

Richard Ledezma responde a los que critican su doble nacionalidad y habla de sus aspiraciones para el Mundial 2026

El Congreso aprueba ley que abre la puerta a pequeños reactores nucleares para generar electricidad en el Perú

Cayó ‘Balacho’, jefe sicarial de ‘Kiko Gómez’ y ‘Marquitos Figueroa’ en La Guajira: tenía 5.000 sicarios a su cargo

Reunión entre Colombia y Venezuela será en abril: Maracaibo será sede de la cumbre de vecindad

INFOBAE AMÉRICA
Araqchi denuncia ataques contra una

Araqchi denuncia ataques contra una sucursal bancaria iraní y avanza represalias por el "crimen" perpetrado

El nuevo Gobierno de transición de Perú hace su primer cambio de ministro tras 15 días

Corte colombiana ordena detener por corrupción a dos congresistas reelegidos el domingo

Seúl liberará 22 millones de barriles de petróleo, una cifra histórica, bajo plan de AIE

Corte salvadoreña ordena que bienes del expresidente Saca por 9,6 millones pasen al Estado

ENTRETENIMIENTO

La carrera por los Oscar

La carrera por los Oscar 2026 enciende apuestas y rivalidades con favoritos inesperados y duelos estelares

La razón por la que Elle Fanning se creó una cuenta en OnlyFans

Oscar 2026: así es como la Academia elige al ganador del premio a Mejor película

La hija de Billy Joel habla sobre la salud actual del músico tras su diagnóstico de hidrocefalia: “Él es un luchador”

La artista Doja Cat se retractó tras cuestionar a Timothée Chalamet por sus dichos sobre ópera y el ballet