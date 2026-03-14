Activistas exigen en Caracas el desbloqueo de 200 sitios web y denuncian la censura digital como obstáculo para la democracia en Venezuela

Las organizaciones piden que desbloqueen una gran cantidad de sitios webs (EFE)

Un grupo de activistas de derechos humanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil se reunió frente a la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en Caracas para exigir el desbloqueo de alrededor de 200 sitios web restringidos en Venezuela.

La protesta coincidió con el Día Mundial contra la Censura en Internet e incluyó demandas al gobierno interino para restituir la libertad de acceso a la información digital.

El grupo entregó a las autoridades de Conatel un documento formal solicitando el levantamiento de las restricciones, reclamando que la censura digital vulnera el derecho constitucional a la información.

La protesta busca que el nuevo director de Conatel adopte medidas para garantizar el acceso libre y plural a la información, en un contexto donde, según el Colegio Nacional de Periodistas, más de 400 medios han cerrado en las últimas tres décadas.

La manifestación se realizó pocos días después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunciara un proceso de amnistía para excarcelar presos políticos, tras la reciente captura del ex dictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

Estos reclamos se realizan bajo la presidencia de transición de Delcy Rodriguez (Reuters)

Andrés Azpurua, director de Venezuela Sin Filtro, explicó que unos 60 portales de noticias, incluyendo la mayoría de los medios venezolanos y varias plataformas internacionales, permanecen restringidos.

Azpurua participó en la movilización y entregó a las autoridades de Conatel un documento formal con la exigencia de levantar las restricciones y restituir derechos en el entorno digital.

La censura es una de las caracteristicas principales de Venezuela

Oscar Murillo, coordinador de la ONG Provea, consideró que la censura digital se ha consolidado como una política de Estado. En declaraciones a AFP, afirmó que el objetivo de las organizaciones es lograr el levantamiento de todas las restricciones y el retorno de la señal de emisoras radiales privadas. Según Murillo, la meta es reconstruir un “tejido comunicacional abierto” para revertir años de censura en el país.

En la protesta participaron representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP). Marcos Ruiz, dirigente del gremio, solicitó a la junta directiva de Conatel el cese inmediato de las restricciones de acceso a sitios de internet, demanda respaldada también por Serrano y otros líderes sociales.

Marco Ruiz pidió el cese inmediato de las restricciones de acceso a sitios de internet (EFE)

Ruiz subrayó que el bloqueo afecta portales informativos, medios independientes y redes sociales, lo que constituye un obstáculo para el ejercicio periodístico y el derecho ciudadano a informarse.

La represión de la libertad de expresión ha motivado el cierre de más de 400 medios de comunicación en Venezuela en las últimas tres décadas, según datos del Colegio Nacional de Periodistas. El cierre de espacios digitales, junto con las restricciones a la radio y la televisión, ha incrementado la vulnerabilidad informativa de la población.

Entre 2017 y 2019, diversas organizaciones registraron el cierre masivo de medios en Venezuela, con más de 70 periódicos impresos y 54 emisoras de radio que dejaron de operar.

Entre 2017 y 2019, diversas organizaciones registraron el cierre masivo de medios en Venezuela

(Con información de AFP)