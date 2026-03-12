Venezuela

María Corina Machado y Flávio Bolsonaro prometieron ayudarse en defensa de la justicia

La líder opositora venezolana y el senador brasileño, candidato a la Presidencia de su país, coincidieron en la investidura de José Antonio Kast en Chile

María Corina Machado y Flávio
María Corina Machado y Flávio Bolsonaro se saludaron en la investidura de José Antonio Kast en Chile (REUTERS/Diego Reyes)

La líder opositora venezolana María Corina Machado y el senador brasileño Flávio Bolsonaro, candidato a la presidencia de su país, manifestaron en Chile su intención de apoyarse mutuamente en defensa de “la justicia”.

Espero que podamos estar en contacto y ayudarnos mutuamente”, expresó Machado tras un saludo con el político de derecha en Valparaíso, donde coincidieron para presenciar la investidura de José Antonio Kast como presidente de Chile.

El senador brasileño añadió el deseo de trabajar “por la justicia” en ambos países. Machado respaldó la idea y sumó “por la justicia y la democracia”.

Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y candidato en las elecciones presidenciales previstas para octubre, calificó a la ganadora del Premio Nobel de la Paz como una “gran inspiración”.

La familia Bolsonaro ha mantenido una postura muy crítica frente al régimen chavista, a diferencia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien optó por una vía diplomática y condenó la reciente detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

María Corina Machado y Flávio
María Corina Machado y Flávio Bolsonaro prometieron ayudarse en defensa de la justicia (RODRIGO ARANGUA/AFP)

Lula, representante del sector progresista y opuesto ideológicamente a Kast y Bolsonaro, canceló a último momento su viaje a la ceremonia y delegó la representación oficial en el canciller Mauro Vieira.

El Gobierno de Brasil no explicó oficialmente la cancelación, que ocurrió después de que el senador confirmara su presencia por invitación de Kast.

Flávio Bolsonaro se posiciona como principal adversario de Lula en las elecciones presidenciales, y algunas encuestas ya proyectan un empate en la intención de voto. El presidente y el senador figuran por primera vez empatados en intención de voto para una eventual segunda vuelta de las elecciones de octubre, según un sondeo divulgado este miércoles por Quaest y Genial Investimentos. Cada uno recibió el 41% de los apoyos, lo que marca el primer empate en encuestas de los principales institutos sobre el escenario de balotaje.

La diferencia entre ambos candidatos se ha ido reduciendo de manera constante en los últimos meses. En diciembre, Lula aventajaba a Bolsonaro por 10 puntos; la brecha se acortó a siete en enero, cinco en febrero y finalmente desapareció en marzo. Esta tendencia ha sido confirmada por otros sondeos recientes, como el de Datafolha, que mostró un margen técnico de tres puntos entre ambos líderes.

El ascenso de Flávio Bolsonaro en las encuestas se produjo tras ser anunciado como candidato presidencial por la ultraderecha, respaldado por su padre, el ex presidente Jair Bolsonaro, quien actualmente cumple una condena de 27 años de prisión por golpismo.

El Partido Liberal (PL), una de las fuerzas más grandes del Congreso, ya oficializó su apoyo al senador, y otras agrupaciones de centroderecha comienzan a sumarse a su candidatura.

Temas Relacionados

María Corina Machado Flávio Bolsonaro Venezuela Brasil

