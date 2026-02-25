Venezuela

El jefe del Comando Sur de EEUU espera regresar a Venezuela para impulsar el plan de tres fases de Donald Trump

La agenda de su próxima visita contemplaría acciones respaldadas por el gobierno estadounidense, que buscarán reforzar la seguridad interna, incentivar el crecimiento económico y facilitar una transición política en el país caribeño

El jefe del Comando Sur de las FFAA de EEUU, el general Francis L. Donovan (Europa Press)

El Comando Sur de Estados Unidos anunció este martes 24 de febrero que el general Francis L. Donovan viajará próximamente a Venezuela para encabezar la ejecución de un plan de tres fases impulsado por el presidente Donald Trump.

Espero regresar pronto a Venezuela para liderar los esfuerzos del Comando Sur de los EEUU para impulsar el plan de tres fases del presidente Trump. La colaboración del gobierno estadounidense con las autoridades interinas apoya la estabilización de la seguridad interna de Venezuela, su recuperación económica y la transición hacia una nueva era”, manifestó Donovan en su cuenta de X.

El mensaje fue replicado por la cuenta de la Embajada de los EEUU en Venezuela en la misma red social. El comunicado de Donovan delineó la postura de Washington respecto al proceso político en Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

El mensaje del jefe del Comando Sur de EEUU vía X (@usembassyve)

El pasado 19 de febrero, Donovan concluyó una visita a Venezuela, donde mantuvo un encuentro con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para acordar el fortalecimiento de la cooperación entre el país caribeño y Estados Unidos, con especial foco en la lucha contra el narcotráfico.

Según informó el Palacio de Miraflores, ambas partes coincidieron en avanzar en el diseño de una agenda de cooperación bilateral destinada a combatir el tráfico de drogas, el terrorismo y gestionar la migración, identificados como “desafíos transnacionales”.

A la reunión asistieron también el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el titular de Defensa, Vladimir Padrino. El vocero del Ejecutivo destacó que el encuentro ratifica el camino diplomático como mecanismo para resolver diferencias y abordar temas de interés binacional y regional.

El régimen de Venezuela confirmó la visita del general y señaló que Donovan se reunió en Caracas el miércoles 18 de febrero y contó con la presencia de altas autoridades venezolanas.

Por su parte, un comunicado de la embajada de Estados Unidos en Caracas, refrendado por el Comando Sur, reiteró el compromiso de Washington con “una Venezuela libre, segura y próspera”, en beneficio tanto de los venezolanos como de Estados Unidos y el hemisferio occidental.

El comandante del Comando Sur de EE. UU., Francis L. Donovan, la encargada de negocios de EE. UU. en Venezuela, Laura Farnsworth Dogu, y el alto funcionario del Pentágono, Joseph M. Humire, posan para una foto en Caracas, Venezuela, el 18 de febrero de 2026 (REUTERS)

“El Comando Sur se compromete a impulsar la Estrategia de Seguridad Nacional trabajando en colaboración con los países socios para construir un futuro seguro y próspero para el hemisferio”, manifestó el organismo en un mensaje en X.

Tras la caída del ex dictador Nicolás Maduro, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, detalló los lineamientos de las tres fases impulsadas por la administración de Donald Trump y defendió la política de presión sobre el régimen venezolano bajo el principio de que “el primer paso es la estabilización del país“.

No queremos que caiga en el caos”, declaró al Congreso de EEUU y consideró que la denominada “cuarentena” impuesta a Venezuela constituye un elemento central: “Parte de esa estabilización, y la razón por la que entendemos y creemos que tenemos la mayor influencia posible, es nuestra cuarentena”.

Rubio detalló que la segunda etapa del plan se denomina “recuperación” y tiene como objetivo la reintegración de Venezuela al mercado global. “La segunda fase será la llamada recuperación, que consiste en garantizar que las empresas estadounidenses, occidentales y de otros países tengan acceso al mercado venezolano de forma justa”, explicó.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio (AP/Allison Robbert/Archivo)

Además, anticipó el inicio de un proceso de reconciliación política: “Se comenzará a generar un proceso de reconciliación nacional en Venezuela para que las fuerzas de la oposición puedan ser amnistiadas y liberadas de las cárceles o repatriadas al país y comenzar a reconstruir la sociedad civil”.

La tercera fase, según Rubio, contempla la transición política interna: “Y la tercera fase, por supuesto, será de transición. Parte de esto se solapará. Se lo he descrito con gran detalle”, concluyó el funcionario.

