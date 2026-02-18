Guerra política en Lara: neurocirujanos presos y exiliados mientras estudiantes operan como especialistas

La trasnformación del departamento de Neurocirugía gracias a la labor del equipo que está preso o perseguido (.)

Desde la llegada de una nueva directiva, en julio 2025, al Hospital Antonio María Pineda, estado Lara, se desató una grave crisis en el departamento de Neurocirugía. Cuatro especialistas están detenidos y otros cuatro en el exilio, por la represalia política del actual gobernador contra su predecesor, ambos miembros del PSUV. Los más alarmante es la autorización para que cinco estudiantes de Neurocirugía asuman funciones de especialistas, a pesar de la falta de respaldo tanto de la universidad como del Colegio de Médicos.

“Esos estudiantes aún tienen un año pendiente para graduarse y no están capacitados para realizar intervenciones quirúrgicas, mucho menos sin supervisión, como ha permitido la dirección del hospital”, denuncia el doctor Carlos Angulo, ex jefe del Servicio de Neurocirugía del estado Lara, quien actualmente se encuentra en el exilio.

Angulo, reconocido por su dilatada trayectoria profesional y gremial, advierte que la mortalidad operatoria se ha incrementado considerablemente en los últimos cinco meses: “De cada diez pacientes intervenidos, siete presentan complicaciones”, subraya.

El equipo liderado por Angulo fue responsable del rescate y acondicionamiento del departamento, iniciado hace cinco años. En 2022, el servicio enfrentaba condiciones críticas, reflejo de la situación en muchos hospitales venezolanos: infraestructuras deterioradas, ambientes insalubres y equipos fuera de servicio. El quirófano de neurocirugía, por ejemplo, llevaba siete años inoperativo.

Pese a estas adversidades, el hospital de Barquisimeto continuaba atendiendo a pacientes de toda la región centro-occidental, abarcando los estados Lara, Yaracuy, Portuguesa, Barinas y Cojedes.

Las patologías tratadas incluían tumores cerebrales y de columna, aneurismas, hernias discales y traumatismos craneoencefálicos, entre otras. Sin embargo, solo se disponía de un turno quirúrgico semanal y la deuda quirúrgica superaba los 100 pacientes, principalmente por tumores y aneurismas.

Para revertir este panorama, el equipo de Neurocirugía, con el apoyo de empresas privadas, casas comerciales y pacientes, logró rehabilitar la infraestructura y recuperar los equipos con recursos básicos y trabajo voluntario. La agropecuaria El Tunal, una de las mayores empresas de Lara, contribuyó en la remodelación de áreas mediante la provisión de materiales, como parte de una alianza motivada por la atención a 14 de sus trabajadores, quienes aportaron insumos y prótesis.

Según Angulo, “con el respaldo de las casas comerciales pudimos realizar hasta tres cirugías diarias, llegando a 720 operaciones anuales, todo ello sin recibir un solo bolívar de las autoridades sanitarias”. La reinauguración del Servicio de Neurocirugía congregó a medios de comunicación, representantes del sector privado y autoridades hospitalarias, en un acto que celebró el esfuerzo colectivo y la restauración de un área vital para la salud regional.

Sin embargo, la llegada de Linda Amaro a la dirección del hospital desencadenó una oleada de desprestigio y persecución contra los neurocirujanos. “Solucionamos un problema de salud para el estado y ahora nos someten al escarnio público. Todo Lara conoce nuestro trabajo y ahí están las estadísticas y la infraestructura”, recalca Angulo.

Guerra política

El conflicto afecta a ocho médicos neurocirujanos, víctimas de la gestión del gobernador Luis Ramón Reyes Reyes, quien busca eliminar cualquier rastro del logro alcanzado bajo el mandato del vicealmirante Adolfo José Pereira Antique, quien dejó la Gobernación en abril de 2025 para dedicarse a la campaña para la Asamblea Nacional.

Reyes Reyes, militar retirado y protagonista en la intentona golpista de 1992, ostenta una extensa carrera política y fue ascendido a general de Brigada en noviembre de 2024 por Nicolás Maduro, pese a estar retirado.

Cuatro especialistas detenidos y cuatro exiliados

Actualmente, el servicio opera con solo tres neurocirujanos, mientras cuatro permanecen detenidos y otros cuatro se encuentran en el exilio, entre ellos una médica con embarazo de alto riesgo. Los doctores Ramón Valera, Yoselyn Madriz, Samuel Acosta y Luis Méndez están privados de libertad, mientras que Carlos Angulo, Roberto González, Norally Santeliz y Mariagil Sánchez han abandonado el país.

Valera se encuentra hospitalizado bajo custodia por una crisis hipertensiva; Madriz, con fallo renal y un solo riñón, está recluida en Fundalara; Acosta y Méndez permanecen en la comandancia policial.

Carlos Angulo destaca por su liderazgo gremial y social: presidió el Colegio de Médicos de Lara, el Club Rotary Nueva Segovia, fue vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Neurocirugía y dirigió una clínica privada de prestigio. Asimismo, ejerció como docente universitario y recibió la Orden Ciudad de Barquisimeto en 2022 por su destacada labor en el departamento de Neurocirugía del Hospital Antoni María Pineda, de Barquisimeto.

Pese a una exitosa carrera en el sector privado, Angulo aceptó la invitación de colaborar ad honorem en el hospital hace cinco años, motivado por el compromiso de recuperar y dignificar un servicio esencial para la salud pública. Su labor, reconocida por la comunidad y las instituciones, contrasta con la persecución política y el deterioro que hoy amenaza la atención de pacientes en la región.

Defendiendo la labor médica

El neurocirujano Carlos Angulo, quien fue jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (HAMP), Barquisimeto, estado Lara, dice que se desató una campaña de desprestigio que lo afecta a él y a un grupo de sus colegas.

Lamenta el clima de hostilidad que prevalece en el país, donde, asegura, se ha perdido el Estado de derecho y la presunción de inocencia, y las decisiones se toman de forma arbitraria por quienes ostentan el poder político.

El especialista, con 34 años de trayectoria profesional y 24 en neurocirugía, reivindica su dedicación al servicio público y privado, asegurando que nunca ha incurrido en actos deshonestos. “Mi vocación siempre ha estado al servicio de cientos de pacientes, sin distinción de clase o condición económica, ejerciendo con ética y compromiso”, afirma.

Angulo relata que en 2021 fue designado jefe encargado del Servicio de Neurocirugía del HAMP, encontrándose con una infraestructura colapsada, escasez de equipos y personal desmotivado.

Ante esta situación, y con autorización de la dirección hospitalaria, impulsó la recuperación del servicio solicitando apoyo a empresas privadas y colaboradores, logrando mejorar las condiciones de atención y elevar el promedio de cirugías de una semanal a tres diarias, alcanzando unas 720 intervenciones anuales. “Gracias a ello, el servicio se consolidó como el mejor del país, tanto en lo quirúrgico como en lo académico”, sostiene el neurocirujano.

En los siguientes tres años, Angulo y su equipo insistieron ante autoridades hospitalarias, regionales y nacionales sobre la necesidad de dotar al servicio de los equipos necesarios para cirugías complejas.

No obstante, el médico denuncia que con la llegada del nuevo gobierno regional se inició una campaña de desprestigio y una “cacería de brujas”, orientada a justificar la desinversión y el abandono del sistema de salud.

El doctor Angulo advierte que se pretende culpar a médicos y trabajadores honestos, mientras las verdaderas mafias continúan operando impunemente. Lamenta que algunos de sus colegas, movidos por intereses personales, se sumen a la campaña, quebrantando la ética y la fraternidad profesional. “La humildad no debe confundirse con sumisión, ni el éxito con soberbia”, subraya.

El ex jefe de Servicio recalca que su labor nunca buscó opacar el trabajo de otros departamentos, sino inspirar y demostrar que, incluso en la adversidad, es posible transformar la realidad hospitalaria con compromiso y visión.

Son cientos los pacientes, familias y profesionales que, según el doctor Angulo, han sido testigos del esfuerzo colectivo. Afirma que, en el entorno actual, el éxito y la meritocracia son percibidos como una amenaza.

Finalmente, reivindica la unidad del gremio médico, agradece las muestras de solidaridad recibidas y reafirma su compromiso con la salud, la ética y la verdad. El doctor Angulo se encuentra en el exilio, debido a riesgos para su libertad y la seguridad de su familia. “Ruego a Dios que pronto prevalezca la verdad y la Justicia y pueda recuperar mi vida”, concluye, el ex jefe del Servicio de Neurocirugía del HAMP. Especialista en Neurocirugía.