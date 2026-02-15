Venezuela

Preocupación por el estado de salud de familiares de presos políticos en Caracas tras más de un día en huelga de hambre

El grupo muestra signos de deterioro físico y una de las manifestantes se ha desmayado en dos ocasiones, mientras otra reporta cefaleas y alteraciones en la presión arterial

Guardar
El video muestra el momento en que una mujer, familiar de un preso político en Venezuela, requiere asistencia médica urgente

Dos de las diez mujeres familiares de presos políticos venezolanos que permanecen en huelga de hambre desde el sábado frente al comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) conocido como Zona 7, en Caracas, han presentado complicaciones graves de salud después de más de 24 horas sin ingerir alimentos.

El grupo, que exige la excarcelación de sus allegados, ya muestra signos de deterioro físico y una de las manifestantes se ha desmayado en dos ocasiones, mientras otra reporta cefaleas y alteraciones en la presión arterial.

La huelga comenzó la mañana del sábado y, según relataron testigos y organizaciones, la situación sanitaria de las participantes se agrava con el paso de las horas.

Petra Vera, paciente oncológica en remisión y familiar de un preso, explicó que las manifestantes “están dispuestas a continuar” a pesar del riesgo de crisis médicas por la prolongada abstinencia de alimentos.

Una de las chicas se ha descompensado”, advirtió Vera y subrayó la preocupación de los familiares por las condiciones de debilidad y el entorno de la protesta.

Huelga de hambre de familiares
Huelga de hambre de familiares de presos políticos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Venezuela (Fuente: Vente Venezuela)

La organización Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) confirmó que la huelga cumple ya más de 30 horas y que los problemas de salud empiezan a multiplicarse entre las participantes.

Carolina Carriso, una de las familiares, experimentó náuseas, vómitos, mareos, temblores y episodios de desvanecimiento, según reportó la ONG.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a las manifestantes recostadas sobre colchonetas, rodeadas por agentes y escudos antimotines. Un cartel en el lugar resume la consigna: “Libertad para todos. De Zona 7 a la libertad”.

CLIPPVE recordó que en la Zona 7 de la PNB estaban recluidas más de 50 personas por razones políticas. La madrugada del sábado, 17 detenidos fueron excarcelados, entre ellos dirigentes sindicales y jóvenes con trastorno del espectro autista, pero los familiares insisten en la liberación total de quienes aún permanecen en el recinto.

Durante la protesta, los familiares denunciaron obstáculos para el ingreso de insumos médicos. El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela reportó que una funcionaria policial impidió el acceso de sueros para los presos en huelga dentro de Zona 7.

Dos jóvenes debieron ingresar personalmente para asegurar la entrega de estos suministros.

Familiares de presos políticos y
Familiares de presos políticos y activistas se manifiestan en huelga de hambre para exigir la liberación de los detenidos (Fuente: Vente Venezuela)

Impedir el acceso a insumos médicos esenciales es una vulneración directa a derechos fundamentales”, advirtió la organización.

Las denuncias también alcanzan el interior del centro de detención. De acuerdo con información extraoficial obtenida por los familiares, los presos políticos que iniciaron huelga de hambre el viernes estarían siendo obligados a comer bajo amenaza de traslado a celdas de castigo. En los testimonios recogidos fuera del comando policial, los allegados responsabilizan al régimen de Delcy Rodríguez de la vida y la integridad física y psicológica de las familias y los detenidos.

“Personas que están exigiendo libertad para sus familiares colapsan tras mantenerse en huelga de hambre a las afueras de la cárcel de Zona 7. No descansaremos hasta liberar a cada uno de nuestros presos políticos. A TODOS”, denunció la líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado.

El pasado 6 de febrero, Jorge Rodríguez, titular del Parlamento chavista, aseguró que todos los presos serían liberados una vez aprobada la ley de amnistía, todavía en debate legislativo.

La votación definitiva fue aplazada para la próxima semana. El sábado, Rodríguez informó sobre 17 excarcelaciones en Zona 7, aunque los familiares afirman que la medida es insuficiente y exigen la excarcelación total y sin condiciones de los presos restantes.

Familias de presos políticos mantienen
Familias de presos políticos mantienen una vigilia con colchones y sombrillas, esperando noticias sobre la liberación de sus seres queridos. (Fuente: Vente Venezuela)

En paralelo, decenas de familias llevan 38 días acampando frente al centro de detención conocido como El Helicoide, reclamando su cierre y la liberación de reclusos.

La jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, anunció recientemente la intención de reconvertir El Helicoide en un espacio cultural y deportivo, junto con la aprobación de la ley de amnistía. El recinto es señalado por organizaciones de derechos humanos y la oposición como un centro de tortura para disidentes.

Temas Relacionados

VenezuelaPresos políticosEl HelicoidePolicía Nacional BolivarianaZona 7CaracasFamiliares de presos políticosTransición en VenezuelaÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

Transición en Venezuela: Delcy Rodríguez eliminó por decreto programas sociales y entes emblemáticos del entramado chavista

La sucesora del narcodictador Nicolás Maduro ordenó una reorganización que alcanza a organismos cuestionados por opacidad y corrupción, y que implica el cierre de misiones que dependían del Ejecutivo

Transición en Venezuela: Delcy Rodríguez

Marco Rubio dijo que la captura de Nicolás Maduro abrió una “oportunidad real” para Venezuela: “Queda un largo camino por recorrer”

El jefe de la diplomacia estadounidense defendió la operación militar en territorio venezolano, reconoció el malestar de algunos aliados y afirmó que Washington está “orgulloso” del resultado. “Era necesario porque ese tipo era un narcoterrorista”, dijo

Marco Rubio dijo que la

Denuncian que presos políticos venezolanos en huelga de hambre son obligados a comer bajo amenazas de castigo

Familiares de los detenidos, que el sábado por la mañana se unieron a la medida de fuerza, exigen que se respeten sus derechos humanos en la prisión Zona 7: “Les están diciendo que si no lo hacen, van a ser pasados a una celda de castigo”

Denuncian que presos políticos venezolanos

Denuncian que la Ley de Amnistía del régimen de Venezuela deja fuera a la mayoría de los militares encarcelados por causas políticas

El debate en el Parlamento sobre la normativa ha generado protestas por parte de sectores castrenses y defensores de derechos fundamentales, quienes consideran que la medida no beneficia al grueso de los privados de libertad por razones políticas

Denuncian que la Ley de

EEUU incautó en el Océano Índico el buque petrolero Veronica III que formaba parte de la flota fantasma iraní

El tanquero, que habría cargado crudo venezolano, había huido del Caribe para evadir sanciones. El Pentágono advirtió que las aguas internacionales “no son santuario”: “Por tierra, aire o mar, los encontraremos y haremos justicia”

EEUU incautó en el Océano
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El alimento 100% mexicano que

El alimento 100% mexicano que reduce los niveles de colesterol y azúcar en la sangre

Habrá dos decretos del aumento del salario mínimo vigentes: así se definirá cuál será el que se utilice para el pago de nóminas

Noroña afirma que la salida de Marx Arriaga de la SEP está siendo de manera errónea

Loles Léon, en ‘Lo de Évole’: “El sexo es lo que te mantiene el cerebro activo”

¿Habrá clases este lunes 16 de febrero? La SEP responde

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Euforia, colores y alegría en la previa del primer show de gira de Bad Bunny en Argentina

Sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero de 2026 (23.30 GMT)

El peso mexicano toca su mejor nivel del año y cierra en 17,14 por dólar

"Son criminales quienes privan de la nacionalidad", dice obispo nicaragüense

Suspenden a dos agentes de ICE por supuestamente mentir tras disparar a venezolano

ENTRETENIMIENTO

“Peaky Blinders” se despide con

“Peaky Blinders” se despide con “The Immortal Man”, la película que cierra la historia de Tommy Shelby

El productor de “Los Simpson” se refirió a las extrañas predicciones de la serie: “Es inquietante”

El error en “El Caballero de los Siete Reinos” que no pasó desapercibido y fue admitido por su creador

Cynthia Erivo cuestionó la percepción pública sobre su amistad con Ariana Grande: “Creo que la gente no entendía”

Stellan Skarsgård reveló el secreto detrás del humor de Robin Williams: “Ser gracioso para sobrevivir”