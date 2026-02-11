La ONG Foro Penal verificó 431 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela tras el anuncio del proceso de liberaciones (REUTERS)

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de los presos políticos en Venezuela, informó el martes que verificó 431 excarcelaciones desde hace poco más de un mes, cuando el Gobierno encargado anunció un proceso de liberaciones.

A través de su cuenta en X, la organización indicó que esta cifra contabiliza las excarcelaciones registradas desde el pasado 8 de enero hasta este martes 10 de febrero a las 18:00 hora local, según el seguimiento realizado por el organismo.

Foro Penal explicó que el registro se construye con base en verificaciones caso por caso y aclaró los criterios utilizados para contabilizar las liberaciones. En ese sentido, precisó que “no se consideran excarcelaciones los casos en que, tras salir de un centro de reclusión, la persona permanece privada de libertad bajo arresto domiciliario”.

Más temprano, la organización subrayó su posición sobre las medidas restrictivas que acompañan algunas salidas de prisión. En ese contexto, expresó que “no hay libertad” cuando existen “medidas restrictivas” y manifestó que “estos mecanismos sistemáticos de control represivo” deben cesar.

El proceso de excarcelaciones se inició luego del anuncio del Gobierno encargado, que comunicó la puesta en marcha de liberaciones de detenidos por motivos políticos. Desde entonces, Foro Penal realiza un seguimiento constante de los casos para establecer el número de personas que recuperan la libertad bajo distintos esquemas.

En medio de este contexto, el pasado domingo el dirigente Juan Pablo Guanipa, ex diputado cercano a la líder opositora María Corina Machado, y el asesor jurídico de la mayor coalición opositora, Perkins Rocha, salieron de prisión junto a otro grupo de activistas políticos.

Sin embargo, la situación de ambos continuó bajo restricciones. Rocha permanece bajo arresto domiciliario. Guanipa, por su parte, fue encarcelado de nuevo el mismo día en que salió de prisión y fue llevado a su casa el martes, luego de que la Fiscalía chavista asegurara que incumplió sus medidas cautelares.

En paralelo al proceso de excarcelaciones, esta semana se prevé que el Parlamento apruebe una ley de amnistía. La iniciativa fue impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y recibió aprobación en primera discusión en el Legislativo.

Familiares de presos políticos alertaron el martes que “más de la mitad” de los detenidos estarían excluidos del proyecto de ley. Según señalaron, el texto no incluye detenciones ocurridas en años como 2018, 2020, 2021, 2022 y 2023, períodos en los que ocurrieron “más de la mitad de los casos” que tienen registrados.

En la propuesta se especifica que la amnistía contempla los casos desde 1999 hasta enero de 2026. No obstante, en el artículo 6 se detallan diez períodos de coyuntura política correspondientes a los años 2002, 2003, 2004, 2007, 2013, 2014, 2017, 2019 y 2024.

Además, varias ONG cuestionaron la iniciativa legislativa al considerar que presenta “contradicciones” y posibles “conflictos de intereses”, según las observaciones planteadas sobre el contenido del texto.

Mientras el Parlamento avanza en el tratamiento de la ley y continúan las excarcelaciones, familiares de detenidos y organizaciones siguen atentos al alcance de las medidas y a los criterios aplicados para definir quiénes pueden acceder a beneficios dentro del proceso en marcha.

(Con información de AFP)