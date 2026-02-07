Venezuela

Venezuela aumenta las importaciones de materias primas clave para la producción de petróleo

Las importaciones venezolanas de nafta están experimentando un crecimiento significativo mientras Estados Unidos se prepara para flexibilizar sanciones

Un hombre en una motocicleta
Un hombre en una motocicleta transporta botellas de agua junto a las bombas de bombeo, junto a la deteriorada infraestructura petrolera a orillas del Lago de Maracaibo, Venezuela, el 26 de enero de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

Las importaciones venezolanas de nafta están experimentando un crecimiento significativo mientras Estados Unidos se prepara para flexibilizar las sanciones y permitir que empresas de servicios y perforación retomen actividades en el país. Según reportes de tráfico marítimo revisados por Bloomberg, al menos 1,4 millones de barriles de este insumo se descargarán este mes en Venezuela, lo que representa un aumento superior al 50% respecto a enero.

La nafta, utilizada como diluyente, es esencial para que el petróleo extrapesado venezolano pueda fluir a través de oleoductos y llegue tanto a terminales de exportación como a refinerías nacionales. Dado que la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) no puede generar la cantidad suficiente de diluyentes, el país depende en gran medida de las importaciones, lo que convierte estos volúmenes en un indicador clave de la actividad petrolera.

Desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses a inicios de año, los envíos de nafta rusa han desaparecido y toda la nafta importada proviene ahora de Estados Unidos. Entre las compañías involucradas en estas operaciones se encuentran Chevron, que posee licencia para perforar en Venezuela, y el grupo comercializador Vitol Group, que cuenta con un permiso especial para transportar crudo venezolano.

El buque Mediterranean Voyager, contratado por Chevron, se encuentra actualmente descargando 500.000 barriles de nafta tras cargar en las Islas Vírgenes estadounidenses. Por su parte, Vitol transporta diluyentes en los tanqueros Hafnia Zambesi y Hafnia Africa. Tanto Chevron como Vitol declinaron hacer comentarios al respecto.

Se anticipa que los volúmenes de importación continuarán en aumento tras la autorización del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para la venta de nafta estadounidense a Venezuela, lo que abre la puerta a que más empresas puedan importar este insumo clave.

Delcy Rodríguez se reunió con petroleras tras la reforma de la ley de hidrocarburos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, mantuvo este miércoles encuentros con directivos de Repsol y Maurel & Prom, en el marco de la reciente aprobación de la reforma a la ley de hidrocarburos orientada a captar inversiones extranjeras en el sector energético del país. Según el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez se reunió con José Carlos de Vicente Bravo, director internacional de Exploración y Producción, y Luis García, director de la Unidad de Negocios de Repsol Venezuela S.A.

Durante el diálogo, los ejecutivos de la compañía española expresaron que “están preparados” para “invertir con fuerza” en Venezuela, y destacaron la presencia histórica de Repsol en el país durante los últimos 30 años. VTV señaló que el Ejecutivo venezolano apuesta al diálogo con empresas energéticas extranjeras bajo principios de respeto y cooperación en términos de beneficio mutuo.

En paralelo, la mandataria se reunió con el director ejecutivo de Maurel & Prom, Olivier de Langavant, el director de nuevos negocios, Pablo Liemann, y el gerente de la firma francesa en Venezuela, Jean Michel Bonnet. El Ministerio de Comunicación e Información comunicó a través de Telegram que la reunión con Maurel & Prom reafirmó el interés común en dar continuidad al proceso productivo conjunto, sin ofrecer mayores detalles.

Por su parte, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) indicó en Telegram que ambos encuentros tuvieron como fin “consolidar alianzas estratégicas que potencien la capacidad productiva energética”. En las reuniones participaron también el presidente de PDVSA, Héctor Obregón, y los viceministros de Hidrocarburos.

La semana previa, Rodríguez sostuvo un encuentro con representantes del sector petrolero, incluyendo a Shell y Chevron, dentro del proceso de consulta pública sobre la reforma legislativa. Según la presidenta encargada, el Gobierno estima que este año ingresarán alrededor de 1.400 millones de dólares en inversiones para el sector de hidrocarburos.

El Parlamento venezolano aprobó el pasado 29 de enero, por unanimidad y a propuesta de Rodríguez, la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que fue firmada ese mismo día por la mandataria durante una marcha de trabajadores petroleros. La modificación legal pone fin a la estatización de la producción de hidrocarburos en Venezuela y contempla medidas para atraer capital privado nacional y extranjero, como la flexibilización de regalías.

Ese mismo 29 de enero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó una licencia general que habilita ciertas transacciones con el petróleo venezolano, lo que marcó un cambio respecto a la política de sanciones implementada en 2019 bajo el gobierno de Donald Trump.

(Con información de Bloomberg y EFE)

