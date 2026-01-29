Venezuela

El Foro Penal confirmó la excarcelación de otros 20 presos políticos y elevó a 297 los casos verificados en Venezuela

La organización de derechos humanos advirtió que aún quedan cientos de personas detenidas por motivos políticos y reclamó mayor transparencia y garantías en el proceso de liberaciones

Guardar
Familiares de detenidos por motivos
Familiares de detenidos por motivos políticos protestan frente a una sede de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas, en medio del proceso de excarcelaciones iniciado por el régimen de Delcy Rodríguez (EFE/ Miguel Gutiérrez)

La organización Foro Penal confirmó este miércoles la excarcelación de 20 nuevos presos políticos en Venezuela, cifra que eleva a 297 los casos verificados por la ONG desde el inicio del proceso de liberaciones anunciado por el régimen interino de Delcy Rodríguez el pasado 8 de enero.

El organismo advirtió que aún quedan cientos de personas detenidas por motivos políticos y reclamó claridad sobre el alcance y las condiciones de las excarcelaciones.

Alfredo Romero, director de la ONG, informó a través de su cuenta en la red social X que las últimas liberaciones corresponden a 15 ciudadanos venezolanos y 5 extranjeros que recuperaron la libertad este martes. Detalló que 19 de las excarcelaciones ocurrieron en la cárcel El Rodeo I, ubicada en el estado Miranda, al norte del país, mientras que la restante se registró en la región de Amazonas, en la frontera con Brasil y Colombia.

Con estos nuevos casos, elevamos a 297 los casos verificados en los últimos veinte días”, indicó Romero. Sin embargo, la organización calcula que hasta el domingo había cerca de 800 presos políticos en Venezuela.

Imagen de una manifestación frente
Imagen de una manifestación frente al comando Zona 7 de la Policía Nacional en Caracas, donde familiares de presos políticos reclaman atención de las autoridades (EFE/ Miguel Gutiérrez)

El proceso de excarcelaciones fue anunciado por el régimen venezolano el pasado 8 de enero, tras la captura y extradición del narco dictador Nicolás Maduro a Estados Unidos.

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró esta semana que 808 personas han sido excarceladas desde “antes de diciembre”, aunque no precisó identidades ni condiciones. Además volvió a negar la existencia de presos políticos en el país.

A la par de las liberaciones, agrupaciones como la ONG Surgentes y el Comité de Madres por la Verdad presentaron una propuesta de ley de amnistía que busca la libertad plena para todos los presos políticos y reclamaron una reunión entre el régimen y los familiares de los detenidos.

Las vigilias y protestas frente a los principales centros de detención, como El Rodeo, Ramo Verde, El Helicoide, Yare y Tocorón, se han intensificado en las últimas semanas. Madres y allegados exigen información y garantías de que las excarcelaciones no sean selectivas ni condicionadas.

Una manifestante exhibe una consigna
Una manifestante exhibe una consigna a favor de la liberación de presos políticos frente a una sede policial en Caracas (REUTERS/Gaby Oraa)

El contexto de las excarcelaciones está marcado por la presión nacional e internacional para avanzar en una transición política en Venezuela.

María Corina Machado, líder opositora y Premio Nobel de la Paz, reiteró este miércoles que la liberación de los presos políticos es una prioridad en el proceso de democratización.

Quiero enviarle un mensaje a cada uno de nuestros presos políticos, a los perseguidos, a los que han tenido que estar durante años bajo el terror y el silencio. Quiero decirles que son nuestra absoluta prioridad”, expresó Machado tras reunirse en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Machado aseguró que “Venezuela está viviendo días decisivos” y que la liberación tendrá impacto en toda la región. Resaltó también el respaldo internacional al proceso de transición, en especial el apoyo de la administración Trump. Según cifras de la dirigente, más de 700 personas siguen privadas de libertad por razones políticas. También denunció que 171 militares continúan detenidos y que, en enero, 36 venezolanos fueron “secuestrados”, de los cuales 14 permanecen en prisión.

La líder opositora venezolana María
La líder opositora venezolana María Corina Machado habla con la prensa tras reunirse con autoridades del Departamento de Estado de Estados Unidos en Washington (REUTERS/Kylie Cooper)

La líder opositora hizo hincapié en los casos de presos emblemáticos que llevan más de dos décadas privados de libertad y en la situación de menores, mujeres y personas mayores detenidas en condiciones especiales.

Le pido a los venezolanos que levantemos nuestra voz, que no abandonemos a los presos y a los perseguidos. Cada uno tiene una tarea que hacer”, afirmó.

Mientras tanto, el régimen de Delcy Rodríguez sigue sin publicar los listados oficiales ni ha detallado las condiciones de las liberaciones.

El Foro Penal y otras organizaciones insisten en la necesidad de transparencia y en la publicación de información detallada sobre los beneficiados, así como en la garantía de que no existan represalias ni nuevas detenciones arbitrarias.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

VenezuelaPresos políticosForo PenalExcarcelacionesCárceles venezolanasHelicoideRodeo IAlfredo RomeroDelcy RodríguezDiosdado CabelloFamiliares de presos políticos

Últimas Noticias

Chevron prevé elevar a 300.000 barriles diarios las exportaciones de petróleo desde Venezuela a Estados Unidos

La medida busca aprovechar la recuperación de la producción en sus empresas conjuntas con PDVSA y responde al interés de la administración Trump en reactivar el sector energético venezolano

Chevron prevé elevar a 300.000

María Corina Machado pidió “una transición real” en Venezuela y rechazó que “las mafias se queden en el poder”

La líder opositora se reunió con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y descarta cualquier acuerdo que mantenga a sectores del régimen en instituciones clave

María Corina Machado pidió “una

Marco Rubio dijo que la transición en Venezuela “no puede durar para siempre”: “Hay mucho trabajo por hacer”

El jefe de la diplomacia estadounidense detalló ante legisladores que la política exterior hacia el país caribeño buscará asegurar instituciones fuertes, recuperación económica y un sistema democrático inclusivo

Marco Rubio dijo que la

BP y Shell solicitaron licencias para extraer gas de los campos que comparten Trinidad y Tobago y Venezuela

Tras la captura de Maduro este mes, EEUU está acelerando los avances en el sector del petróleo y el gas del país. Las licencias estadounidenses son necesarias para que las empresas desarrollen los proyectos

BP y Shell solicitaron licencias

Murieron las madres de tres presos políticos en Venezuela en medio del proceso de excarcelaciones

La demora en los trámites judiciales y la falta de transparencia impidieron que las madres de Jorge Yéspica, Kevin Orozco y Ramón Centeno compartieran la libertad con sus hijos en sus últimos días. Para ellas no hubo justicia ni reparación

Murieron las madres de tres
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ingresó al Hospital Sabogal con

Ingresó al Hospital Sabogal con más de 200 kilos y un cuadro de insuficiencia respiratoria; tras un abordaje integral, logró bajar 80 kg

Última hora de la borrasca Kristin en España, en directo | 247 personas desalojadas en Cádiz y más de una decena en Málaga por el temporal

Extradición de ‘Pipe Tuluá’ no cambiaría el fondo del sistema carcelario colombiano: “Surgen nuevos liderazgos y guerras internas”

‘El Monstruo’ ya tiene un abogado de oficio que lo defenderá en Perú: “Me han asignado, es todo lo que puedo decir”

Descubren fósiles de un millón de años en una cueva de Nueva Zelanda: claves de extinciones antiguas

INFOBAE AMÉRICA
La Fuerza Armada de Venezuela

La Fuerza Armada de Venezuela formalizó su apoyo a Delcy Rodríguez tras la captura del dictador Nicolás Maduro

La Fuerza Armada de Venezuela reconoce a Delcy Rodríguez como su comandante en jefe

Un tribunal holandés obligó al Gobierno a proteger a Bonaire de la crisis climática

Mbappé: "No es normal lo que hemos visto, es una vergüenza"

'Cholo' Simeone: "No encuentro en qué exigirle y pedirle más a los futbolistas"

ENTRETENIMIENTO

Aerosmith celebra 50 años de

Aerosmith celebra 50 años de su primer álbum con una reedición especial y mantiene la expectativa por un posible regreso

La millonaria mesada que Nicola Peltz recibe de su padre tras casarse con Brooklyn Beckham

“Stranger Things” superó a “El juego del calamar” como la serie original más vista del 2025 en los Estados Unidos

La razón por la que BlackPink podría separarse, según Rosé

‘KPop Demon Hunters’ es la película más vista en streaming de 2025 al acumular más de 200 millones de vistas