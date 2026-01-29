El Foro Penal confirmó la excarcelación de otros 20 presos políticos y elevó a 297 los casos verificados en Venezuela

Familiares de detenidos por motivos políticos protestan frente a una sede de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas, en medio del proceso de excarcelaciones iniciado por el régimen de Delcy Rodríguez (EFE/ Miguel Gutiérrez)

La organización Foro Penal confirmó este miércoles la excarcelación de 20 nuevos presos políticos en Venezuela, cifra que eleva a 297 los casos verificados por la ONG desde el inicio del proceso de liberaciones anunciado por el régimen interino de Delcy Rodríguez el pasado 8 de enero.

El organismo advirtió que aún quedan cientos de personas detenidas por motivos políticos y reclamó claridad sobre el alcance y las condiciones de las excarcelaciones.

Alfredo Romero, director de la ONG, informó a través de su cuenta en la red social X que las últimas liberaciones corresponden a 15 ciudadanos venezolanos y 5 extranjeros que recuperaron la libertad este martes. Detalló que 19 de las excarcelaciones ocurrieron en la cárcel El Rodeo I, ubicada en el estado Miranda, al norte del país, mientras que la restante se registró en la región de Amazonas, en la frontera con Brasil y Colombia.

“Con estos nuevos casos, elevamos a 297 los casos verificados en los últimos veinte días”, indicó Romero. Sin embargo, la organización calcula que hasta el domingo había cerca de 800 presos políticos en Venezuela.

Imagen de una manifestación frente al comando Zona 7 de la Policía Nacional en Caracas, donde familiares de presos políticos reclaman atención de las autoridades (EFE/ Miguel Gutiérrez)

El proceso de excarcelaciones fue anunciado por el régimen venezolano el pasado 8 de enero, tras la captura y extradición del narco dictador Nicolás Maduro a Estados Unidos.

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró esta semana que 808 personas han sido excarceladas desde “antes de diciembre”, aunque no precisó identidades ni condiciones. Además volvió a negar la existencia de presos políticos en el país.

A la par de las liberaciones, agrupaciones como la ONG Surgentes y el Comité de Madres por la Verdad presentaron una propuesta de ley de amnistía que busca la libertad plena para todos los presos políticos y reclamaron una reunión entre el régimen y los familiares de los detenidos.

Las vigilias y protestas frente a los principales centros de detención, como El Rodeo, Ramo Verde, El Helicoide, Yare y Tocorón, se han intensificado en las últimas semanas. Madres y allegados exigen información y garantías de que las excarcelaciones no sean selectivas ni condicionadas.

Una manifestante exhibe una consigna a favor de la liberación de presos políticos frente a una sede policial en Caracas (REUTERS/Gaby Oraa)

El contexto de las excarcelaciones está marcado por la presión nacional e internacional para avanzar en una transición política en Venezuela.

María Corina Machado, líder opositora y Premio Nobel de la Paz, reiteró este miércoles que la liberación de los presos políticos es una prioridad en el proceso de democratización.

“Quiero enviarle un mensaje a cada uno de nuestros presos políticos, a los perseguidos, a los que han tenido que estar durante años bajo el terror y el silencio. Quiero decirles que son nuestra absoluta prioridad”, expresó Machado tras reunirse en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Machado aseguró que “Venezuela está viviendo días decisivos” y que la liberación tendrá impacto en toda la región. Resaltó también el respaldo internacional al proceso de transición, en especial el apoyo de la administración Trump. Según cifras de la dirigente, más de 700 personas siguen privadas de libertad por razones políticas. También denunció que 171 militares continúan detenidos y que, en enero, 36 venezolanos fueron “secuestrados”, de los cuales 14 permanecen en prisión.

La líder opositora venezolana María Corina Machado habla con la prensa tras reunirse con autoridades del Departamento de Estado de Estados Unidos en Washington (REUTERS/Kylie Cooper)

La líder opositora hizo hincapié en los casos de presos emblemáticos que llevan más de dos décadas privados de libertad y en la situación de menores, mujeres y personas mayores detenidas en condiciones especiales.

“Le pido a los venezolanos que levantemos nuestra voz, que no abandonemos a los presos y a los perseguidos. Cada uno tiene una tarea que hacer”, afirmó.

Mientras tanto, el régimen de Delcy Rodríguez sigue sin publicar los listados oficiales ni ha detallado las condiciones de las liberaciones.

El Foro Penal y otras organizaciones insisten en la necesidad de transparencia y en la publicación de información detallada sobre los beneficiados, así como en la garantía de que no existan represalias ni nuevas detenciones arbitrarias.

(Con información de EFE)