La ONG Foro Penal reportó la excarcelación de al menos 104 presos políticos en Venezuela

Alfredo Romero, director de la organización, señaló que la organización continúa con las verificaciones y sostuvo: “Sería ideal que el gobierno publique listas de excarcelaciones”

El Foro Penal reportó la excarcelación de al menos 104 presos políticos en Venezuela (EFE)

La ONG Foro Penal informó el domingo por la noche que verificó al menos 104 nuevas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela en las últimas horas, como parte del proceso de liberaciones anunciado el pasado 8 de enero por el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

“Hemos verificado 104 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela el día de hoy”, publicó en la red social X el director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, al precisar que la cifra se actualizó a las 20:00 hora local (00:00 GMT). El abogado señaló que la organización continúa con las verificaciones y sostuvo: “Sería ideal que el gobierno publique listas de excarcelaciones”.

Romero indicó que el equipo de la ONG mantiene la revisión de casos en distintos centros de detención del país. Más temprano, Foro Penal había reportado la verificación de al menos 80 excarcelaciones durante la jornada.

Por su parte, el director vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob, afirmó en X que el conteo “sigue sin ser definitivo” y agregó: “Puede aumentar mientras revisamos más casos”. En declaraciones a EFE, Himiob indicó que desde la madrugada de este domingo “se está dando un número importante de excarcelaciones”.

Romero indicó que el equipo de la ONG mantiene la revisión de casos en distintos centros de detención del país (REUTERS)

Entre los casos confirmados, Himiob reportó en X la excarcelación del abogado voluntario de Foro Penal Kenny Tejeda Jiménez, quien, según afirmó, “estuvo arbitrariamente detenido” desde el 2 de agosto de 2024 y permanecía recluido en la cárcel conocida como Tocorón, en el estado Aragua, en el norte del país.

Himiob también confirmó a EFE la excarcelación de Carla Da Silva, una de las personas acusadas por un ataque marítimo frustrado en mayo de 2020, conocido como “Operación Gedeón”, por el cual el Ejecutivo señaló a la oposición de pretender una invasión militar dirigida por Estados Unidos.

En otro caso, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó este domingo sobre la excarcelación del estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado, quien tenía una sentencia de 15 años de prisión. La organización indicó que la condena quedó anulada esta semana por una corte de apelaciones.

Las excarcelaciones se producen en el marco de un proceso anunciado el 8 de enero por el presidente del Parlamento, el dirigente chavista Jorge Rodríguez, quien informó entonces sobre un “número importante” de liberaciones en el país, sin precisar identidades, cantidades ni condiciones de las medidas.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó este domingo sobre la excarcelación del estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado, quien tenía una sentencia de 15 años de prisión (REUTERS)

La presidenta encargada Delcy Rodríguez afirmó el viernes que 626 personas quedaron en libertad en Venezuela. Sin embargo, Foro Penal verificó 156 excarcelaciones hasta el viernes, de acuerdo con los registros difundidos por la organización.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria, informó en X que verificó 258 excarcelaciones desde el pasado 8 de enero hasta este domingo. La coalición opositora agregó que permanecen más de 854 presos políticos encarcelados.

(Con información de AFP y EFE)

San Martín de Porres: asesinan a cantante de salsa tras ataque de sujetos en motocicleta

Karol G apareció como invitada sorpresa en la tercera y última noche de Bad Bunny en Medellín

El influencer Markitos Toys rompe el silencio sobre narcoacusaciones

Avance de la promesa del 26 al 30 de enero: una boda contra las cuerdas y secretos que salen a la luz

Ricardo Gil, empresario: “Defender al empleado te convierte en un empresario extremadamente inteligente”

Las FDS reivindican el 11º aniversario de la liberación de Kobane de Estado Islámico entre acusaciones a Damasco

El campo vuelve a las calles desde hoy al 30 de enero en protesta por recortes de la PAC y Mercosur

Rodalíes vuelve a suspender el servicio al reproducirse la incidencia en el centro de Adif de la Estación de Francia

Delcy Rodríguez anuncia el cierre de un primer contrato de exportación de gas para Venezuela

David Rodríguez, de la risa a la seriedad absoluta ante la prórroga de la investigación contra él y Anabel Pantoja

Amber Heard casi cuatro años después sobre el juicio con Johnny Depp: “ya no quiero usar mi voz”

Sorpresas en el nuevo trailer para televisión de ‘La Odisea’: este es el famoso cantante y rapero que debuta en la súperproducción de Christopher Nolan

Eagles alcanzan cuádruple diamante con un disco histórico que redefine los récords de ventas en Estados Unidos

Las parejas de Brooklyn Beckham antes de casarse con Nicola Peltz

Dave Mustaine, del quiebre con Metallica al ADN de Megadeth: “Quería ser más pesado y rápido que ellos”