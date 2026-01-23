Trump defendió el liderazgo de Delcy Rodríguez aunque prometió un papel futuro para María Corina Machado

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo este jueves que volvió a conversar con la líder opositora venezolana, María Corina Machado, y a su vez defendió que en la presidencia interina, la chavista Delcy Rodríguez está demostrando un “liderazgo muy fuerte”.

“En este momento, están demostrando un liderazgo muy fuerte. También hablé hoy con María (Corina Machado), a quien aprecio mucho, pero Delcy (Rodríguez) ha demostrado un liderazgo muy firme, al menos hasta ahora, eso hay que decirlo”, aseguró Trump a periodistas a bordo del Air Force One al ser preguntado por la posibilidad de que Washington permita a la presidenta encargada de Venezuela permanecer en el poder.

El presidente estadounidense ha descartado en un principio a Machado —de la que dijo que carecía de apoyo suficiente en su país— para pilotar el proceso de transición de la Venezuela pos-Maduro y ha respaldado a la chavista Rodríguez para mantener la estabilidad en la nación caribeña.

No obstante, después de que Machado, que se encuentra en Washington desde la semana pasada, se reuniera con él y le regalara la medalla del premio Nobel de la Paz que la activista ganó en 2025, Trump dijo que le gustaría “involucrarla” en el futuro del país.

Delcy Rodríguez, en una fotografía de archivo EFE/ Ronald Pena R

Durante sus intervenciones en la capital estadounidense, Machado ha dicho que el actual régimen venezolano debe dejar el poder por ser un legado del chavismo y, en ese sentido, ha prometido que hará de Venezuela, con la ayuda de la Administración Trump, un país “libre”.

Trump también habló hoy sobre la comercialización de petróleo venezolano llevada a cabo por Washington después de que la propia Rodríguez anunciara el martes el ingreso de 300 millones de dólares al país suramericano enviados desde EEUU.

El magnate neoyorquino dio a entender que su país se está beneficiando también de estas operaciones, aunque no aportó detalles concretos del acuerdo alcanzado entre autoridades venezolanas y estadounidenses para la venta de crudo del país caribeño.

“Nuestro país se enriquecerá, lo que significa que nuestros impuestos bajarán y a ellos les irá mejor. A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros”, aseguró.

Por otra parte, Machado y Reza Pahlaví, heredero del último sha de Persia, se reunieron este jueves en Washington para discutir el futuro de sus países tras la captura de Nicolás Maduro y en medio de la brutal represión contra las protestas en Irán que han dejado al menos 4.500 muertos.

Fotografía tomada a través de rastreo de redes que muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posando junto a la líder opositora venezolana María Corina Machado este jueves, en Washington (EE.UU) EFE

“Intercambiamos perspectivas sobre nuestras respectivas luchas y unimos nuestros esfuerzos hacia un objetivo común: la liberación de Irán y Venezuela de la opresión”, informó este jueves Machado en su cuenta de la red X.

La líder opositora se encuentra en la capital estadounidense desde la semana pasada, cuando se reunió con el presidente Donald Trump y le entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz en un gesto sin precedentes. El encuentro con Trump se produjo 12 días después de que fuerzas militares estadounidenses capturaran a Maduro en Caracas durante una operación denominada “Determinación Absoluta”, ejecutada el 3 de enero.

Reza Pahlaví, hijo mayor de Mohammad Reza Pahlaví que reinó Irán hasta la revolución islámica de 1979, vive exiliado en Estados Unidos desde hace más de cuatro décadas. El heredero del trono persa sostiene que cuenta con un plan para asumir el poder en Irán en caso de que caiga el régimen de los ayatolás, aunque la administración Trump no ha respaldado públicamente su propuesta de gobierno. Durante las protestas actuales, Pahlaví ha instado a los miembros de las Fuerzas Armadas iraníes a proteger a la ciudadanía y unirse a las manifestaciones.

(Con información de Efe)