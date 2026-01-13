Quién es Yaakov Harary, el preso político argentino-israelí liberado en las últimas horas

Yaakov Harari y Douglas Ochoa iban a comprar insumos agrícolas en Colombia cuando fueron detenidos por las fuerzas de Maduro

Yaakov Eliahu Harary (tal cual figura en la lista de presos políticos liberados ayer, publicada por el Foro Penal) había sido arrestado por el régimen chavista el jueves 10 de octubre de 2024 luego de intentar cruzar la frontera, hacia Colombia, a través del “puente de lata”, como se conoce al Puente Internacional José Antonio Páez, que atraviesa el río Arauca.

Pero este hombre de 72 años no iba solo. Junto a él viajaba un excolaborador suyo, Douglas Javier Ochoa Rodríguez, un agricultor venezolano de 44 años, oriundo de Quíbor, en el estado de Lara, quien se había reencontrado con su empleador. “Su conexión laboral comenzó en Colombia, donde ambos habían trabajado juntos, pero las circunstancias los había obligado a regresar a sus respectivos hogares”, informó el activista venezolano Jonatan Palacios, en mayo del año pasado.

El nombre de Harary en la lista de presos políticos encarcelados que fueron liberados ayer (Foro Penal)

Según su testimonio, este vínculo laboral se reactivó luego de una pausa. Harary recontrató a Ochoa Rodríguez para trabajar nuevamente como peón en una parcela que compró en Colombia y, juntos, se dirigieron hacia la ciudad de Arauca para adquirir insumos agrícolas y retomar con el sembrado de la tierra.

Pero al intentar atravesar los casi 200 metros del cruce internacional, en la ciudad de El Amparo, la vida les dio un terrible vuelco: fueron detenidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Maduro y trasladados hacia Caracas. Y cortaron toda comunicación con sus familias.

Una de las repercusiones en X de la liberación de Harary, en este caso de Elisa Trotta, la exembajadora de Venezuela en Argentina

El domingo 13 de octubre de 2024 ambos fueron trasladados al centro penitenciario El Rodeo I, ubicado en el estado de Miranda, a las afueras de la capital venezolana. Allí, Harary y su empleado pasaron 450 días en cautiverio, en el Internado Judicial de El Rodeo, una de las cárceles más peligrosas de Venezuela. La acusación que pesó sobre ambos fue el de “actividades desestabilizadoras”.

Yaakov Harary, el hombre de 72 años, fue excarcelado del complejo penitenciario Rodeo I, en las afueras de Caracas

Amante de los animales, a Harary -a quien se lo ve en fotos y videos acariciando a sus perros, atravesó el duro encierro estando enfermo, según informó su yerno en X.

Por otro lado, el empleado del hombre, Ochoa Rodríguez, también atraviesa un delicado estado de salud en prisión ya que, según informaron de organizaciones de derechos humanos venezolanas, este padre de cuatro hijos padece “problemas de colon, de la columna, y su salud mental se ha deteriorado gravemente durante la reclusión”. Y agregaron que “actualmente se encuentra bajo tratamiento y medicación psiquiátrica, en condición de extrema vulnerabilidad”.

Algunos de los ciudadanos europeos liberados por el régimen chavista

Venezuela liberó a tres prisioneros españoles adicionales tras el derrocamiento del dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, luego de que otros cinco recuperaran la libertad la semana pasada, informó este martes el ministro de Asuntos Exteriores de España.

Las excarcelaciones del lunes corresponden a tres ciudadanos con doble nacionalidad española y venezolana. Uno de ellos optó por permanecer en el país sudamericano, mientras otro inició los trámites para regresar a España, precisó el canciller José Manuel Albares en declaraciones a Catalunya Ràdio.

Por otro lado, el Gobierno de Hungría confirmó la liberación de un ciudadano de ese país que se encontraba encarcelado en Venezuela. “De los tres ciudadanos húngaros detenidos en prisiones de Venezuela, uno ha sido liberado por las autoridades venezolanas”, informó el ministro de Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, en un mensaje en redes sociales.

Además, desde Italia, Giorgia Meloni, recibió este martes en el aeropuerto de Ciampino, en Roma, a los dos ciudadanos italianos excarcelados en Venezuela, el cooperante Alberto Trentini y el empresario Mario Burlò.

La ONG Foro Penal confirmó la excarcelación de 56 presos políticos hasta la noche de este lunes, según un comunicado difundido por su director vicepresidente, Gonzalo Himiob.