Qué empresas petroleras de Estados Unidos tienen intereses en Venezuela

Qué petroleras de Estados Unidos tienen intereses en Venezuela

Las compañías petroleras estadounidenses con intereses en Venezuela se prepararon para beneficiarse de los planes del presidente Donald Trump de tomar el control de las ventas de petróleo venezolano.

Trump afirmó al New York Times el jueves que la supervisión estadounidense sobre Venezuela y su petróleo podría extenderse durante años. El martes, anunció que líderes interinos de Venezuela acordaron una comercialización gestionada por Estados Unidos de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo luego de que Nicolás Maduro fuera derrocado por una redada estadounidense el 3 de enero.

Venezuela permaneció bajo sanciones de Estados Unidos desde 2019, pese a contar con aproximadamente una quinta parte de las reservas de petróleo del mundo. El país sudamericano fue un proveedor clave de crudo para Estados Unidos y albergó múltiples compañías estadounidenses hasta 2007. Sin embargo, de acuerdo con la OPEP, en 2024 produjo alrededor de 1% del crudo mundial como consecuencia de años de subinversión, sanciones y embargos.

La administración Trump expresó su expectativa de revitalizar la producción petrolera venezolana. En ese contexto, varias compañías estadounidenses con experiencia e intereses en el país surgieron como actores centrales.

Una gasolinera de Chevron en Columbus, Mississippi, el 23 de octubre del 2023 (AP foto/Rogelio V. Solis)

Chevron, exenta de sanciones, se mantuvo como la única empresa estadounidense en operación en Venezuela. El segundo mayor productor de petróleo de Estados Unidos representó 25% de la producción del país y importó más de 120.000 barriles diarios de crudo venezolano a Estados Unidos en diciembre, según datos de Bloomberg.

Presente en Venezuela desde la década de 1920, Chevron operó cinco proyectos de producción como accionista minoritario en empresas conjuntas con Petróleos de Venezuela (PDVSA). La asociación Chevron-PDVSA se estableció en 2007, cuando el régimen de Hugo Chávez forzó la nacionalización de compañías petroleras extranjeras.

Tras la imposición de sanciones en 2019, la administración Biden otorgó a Chevron una exención en 2022 para continuar las importaciones en medio del alza de los precios energéticos. Trump primero rescindió y luego renovó esa exención en 2025. “Seguimos operando en pleno cumplimiento de todas las leyes y regulaciones pertinentes”, dijo el lunes a la AFP un portavoz de Chevron.

El logotipo de la corporación multinacional estadounidense de petróleo y gas ExxonMobil (REUTERS/Chris Helgren/Foto de archivo)

Otros dos gigantes, ExxonMobil y ConocoPhillips, perdieron sus activos en 2007 luego de rechazar los términos de Chávez, que exigían una participación estatal mínima de 60%. Ambas firmas iniciaron litigios internacionales y obtuvieron fallos favorables.

El CIADI del Banco Mundial dictaminó en 2014 que Venezuela debía pagar 1.600 millones de dólares a ExxonMobil por el proyecto Cerro Negro, monto luego reducido pero mantenido en millones. En 2018, un tribunal de la Cámara de Comercio Internacional ordenó a Venezuela pagar 2.000 millones de dólares a ConocoPhillips por la “expropiación ilegal y no compensada” de Hamaca y Petrozuata. En 2019, otra decisión del CIADI ordenó 8.700 millones de dólares adicionales.

El régimen de Maduro no pagó esas compensaciones. ExxonMobil no comentó la propuesta de Trump para una inversión masiva. ConocoPhillips sostuvo que “monitorea los acontecimientos en Venezuela y sus posibles implicaciones para el suministro y la estabilidad energética mundial” y agregó que “sería prematuro especular sobre futuras actividades comerciales o inversiones”, según un portavoz citado por la AFP.

El logotipo de la empresa estadounidense de exploración y producción de petróleo y gas natural ConocoPhillips (REUTERS/Chris Helgren)

En el frente de refinación, datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) mostraron que en 2025 varias refinerías compraron crudo venezolano, de tipo pesado y apto para instalaciones específicas. Valero adquirió 1,5 millones de barriles en octubre de 2025 para refinerías en Texas y Luisiana. También compraron Phillips 66, Paulsboro Refining (PBF), Chevron, Vitol, ExxonMobil y Houston Refining.

Desde el 3 de enero, las acciones de esas empresas subieron, con excepción de ExxonMobil. Antes de las sanciones de 2018, al menos 10 compañías importaban crudo venezolano. Entre ellas figuraron Vitol y Trafigura, y funcionarios estadounidenses consideraron venderles petróleo venezolano, según el Wall Street Journal. Un aumento de las importaciones impulsaría la economía de la Costa del Golfo de Estados Unidos, aunque expertos señalaron que recomponer la producción de Venezuela demandará años.

