Cuántos presos políticos están encarcelados en Venezuela

Un “número importante” de detenidos por razones políticas, incluidos extranjeros, son liberados en Venezuela, anunció el jueves Jorge Rodríguez, el jefe del Parlamento, sin dar mayores detalles.

Se trata de las primeras excarcelaciones bajo el interinato de Delcy Rodríguez, que asumió funciones de manera temporal tras una operación militar de Estados Unidos el 3 de enero en la que capturó al mandatario depuesto Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La mayoría de los presos políticos en Venezuela fue detenida después de las elecciones presidenciales de 2024, un proceso marcado por la denuncia de fraude por parte de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que cuestionó la reelección de Nicolás Maduro tras la proclamación de su victoria por un ente electoral que no difundió resultados desagregados de la contienda, según datos difundidos por Foro Penal. En ese contexto, más de 2.400 personas resultaron aprehendidas, aunque la mayoría fue excarcelada posteriormente. La Fiscalía las acusó de “terroristas”, mientras que varias organizaciones no gubernamentales y partidos opositores sostienen que son inocentes y se trata de presos políticos.

De acuerdo con el boletín de Foro Penal publicado el 29 de diciembre, se contabilizan 863 personas clasificadas como presas políticas, de las cuales 757 son hombres y 106 mujeres.

En el marco de los recientes acontecimientos políticos, la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció este miércoles un “patrón de endurecimiento” en el trato a los presos políticos, resaltando la suspensión de visitas y de la entrega de paquetería, la cual incluye alimentos, medicinas y otros insumos. Según el reporte de JEP en la red social X, estas medidas se implementaron “sin información oficial ni criterios transparentes” y han intensificado la incertidumbre entre las familias venezolanas tras el operativo de captura de Maduro y Cilia Flores por parte de fuerzas estadounidenses.

La cárcel del Helicoide

La detención de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, ocurrida la madrugada del sábado durante una operación militar estadounidense, alteró el escenario político del país y ha provocado reacciones inmediatas de actores sociales y políticos. Tras el operativo, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora, declaró que la liberación de los presos políticos constituye un paso previo indispensable para una posible transición.

El clima de tensión e incertidumbre se ha visto agravado, según Justicia, Encuentro y Perdón, por la aplicación de nuevas restricciones en los centros de detención, mientras distintas organizaciones y voceros de la oposición insisten en que cualquier proceso de reconciliación nacional pasa por el cese de la persecución política y el inicio de una etapa de diálogo.

Ante la coyuntura abierta tras la captura de Maduro y Flores, la organización Foro Penal propuso este domingo una amnistía general para las personas consideradas presas políticas, calificando esta medida como un gesto de relevancia para “unificar a la población venezolana”. El director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, reclamó la “libertad inmediata, sin condiciones ni trucos”, mientras que el director presidente, Alfredo Romero, afirmó que la amnistía general no implicaría “garantizar impunidad por crímenes de lesa humanidad”. Romero señaló en su cuenta de X la disposición de Foro Penal para aportar lo necesario al proceso.

Simultáneamente, la Plataforma Unitaria Democrática insistió en la urgencia de la “liberación inmediata de todos los presos políticos” como condición previa para la transición y la reconciliación nacional. Según la coalición, la unidad y la superación de la persecución política requieren la excarcelación de quienes consideran injustamente detenidos. En la misma línea, María Corina Machado remarcó que la liberación de estas personas es uno de los pasos esenciales para avanzar hacia una nueva etapa política.

