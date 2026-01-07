Venezuela

Delcy Rodríguez nombró a un nuevo jefe de la Guardia Presidencial y de inteligencia militar tras la captura de Maduro

La presidenta encargada designó al general Gustavo González López al frente de la Guardia de Honor y de la DGCIM, en sustitución de dos altos mandos. Como tantos otros funcionarios y militares, está sancionado por EEUU y la Unión Europea desde 2015

Gustavo Gonzalez Lopez nuevo comandante
Gustavo Gonzalez Lopez nuevo comandante de la Guardia Presidencial y director de Contrainteligencia Militar de Venezuela

La encargada interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó al General en Jefe Gustavo González López como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), según informó el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, a través de un mensaje en Telegram. La medida se implementó luego de la captura del ex dictador Nicolás Maduro y Cilia Flores durante la operación militar ejecutada por Estados Unidos en Venezuela el pasado fin de semana.

Gustavo González López asume la Guardia de Honor Presidencial en sustitución del mayor general Javier Marcano Tábata, quien ocupaba también la jefatura de la Milicia Bolivariana hasta los cambios introducidos por la presidencia encargada tras la detención de Maduro. En la DGCIM, González López reemplaza al mayor general Iván Rafael Hernández Dala, figura clave en la inteligencia militar y cercano colaborador de Maduro durante los últimos años. Según Ñáñez, “estas designaciones forman parte de la dinámica de fortalecimiento y continuidad institucional, orientada a garantizar la paz, la seguridad del pueblo y la plena vigencia de la Constitución de la República”.

El nombramiento de González López
El nombramiento de González López busca garantizar la paz, la seguridad nacional y la continuidad institucional según la presidenta encargada Delcy Rodríguez (REUTERS/ARCHIVO)

Durante el anuncio, Rodríguez expresó su reconocimiento a González López por “la entrega y lealtad demostrados durante el ejercicio de sus funciones”, a la vez que ratificó su confianza en la “trayectoria y vocación de servicio” del general, quien suma décadas en puestos estratégicos del aparato de inteligencia y seguridad venezolano.

La trayectoria de González López incluye la dirección del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en dos periodos, entre 2014 y 2018 y luego de abril de 2019 a octubre de 2024. Además, fue Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz entre 2015 y 2016. Luego de su salida temporal del ámbito de inteligencia, desempeñó cargos de gerencia en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) durante el último trimestre de 2024 y a lo largo de 2025, antes de regresar al sector militar en enero de 2026.

Gustavo González López mantiene una
Gustavo González López mantiene una relación directa con Diosdado Cabello, uno de los líderes más influyentes del chavismo oficialista

Desde 2015, González López figura -como muchos militares y funcionarios chavistas- en la lista de sancionados por el gobierno de Estados Unidos, acusado de presuntas violaciones de derechos humanos durante su gestión en organismos de inteligencia. Ese mismo año, la Unión Europea también lo incluyó en su lista negra al considerar que contribuyó a la ruptura del orden constitucional por su papel en las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente.

Dentro del oficialismo, su nombre está ligado al círculo cercano de Diosdado Cabello, una de las figuras más influyentes del chavismo que ya fue señalado por Trump como posible objetivo dentro del país para un nuevo ataque.

La reciente reestructuración del alto mando con la llegada de González López a la Guardia de Honor Presidencial y a la DGCIM ocurre en un contexto de crisis institucional y profunda incertidumbre política, marcado por la detención de Maduro y la reorganización de los principales organismos de seguridad del Estado.

