La misión internacional de la ONU sostiene que Maduro debe rendir cuentas por crímenes de lesa humanidad

Organismos internacionales advierten sobre el riesgo de nuevas violaciones en el actual contexto de inestabilidad

Nicolás Maduro fue capturado hoy,
Nicolás Maduro fue capturado hoy, se difundió la primera imagen de su detención y la misión internacional de la ONU lo responsabilizó por crímenes de lesa humanidad en Venezuela (Reuters)

La misión internacional de determinación de los hechos de la ONU advirtió este sábado que Nicolás Maduro deberá responder por crímenes de lesa humanidad, tras la reciente captura.

La misión subrayó que la ilegalidad de cualquier acción militar extranjera no exime de responsabilidad a los funcionarios venezolanos, incluido Maduro, por años de represión y graves violaciones de derechos humanos.

El comunicado, emitido por la misión creada en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, resaltó la necesidad de garantizar justicia para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y actos de tortura atribuidos al régimen venezolano.

La advertencia surge tras el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump sobre la captura de Maduro luego de bombardeos en territorio venezolano.

Trump declaró que Estados Unidos
Trump declaró que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que se establezca una transición pacífica (Reuters)

Según información de la agencia AFP, Maduro fue trasladado a una base militar en las afueras de Nueva York y enfrentará cargos de narcotráfico y terrorismo ante la justicia estadounidense. Trump sostuvo que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que se establezca una transición pacífica.

“Dada la intervención militar de los Estados Unidos y la aprehensión de Nicolás Maduro, la misión subraya la necesidad de mantener el foco en las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que han sido cometidos contra la población venezolana”, señaló Marta Valiñas, presidenta de la misión de la ONU.

Además, la misión expresó profunda preocupación por el riesgo de nuevas violaciones en este contexto de inestabilidad.

Por otro lado, la Corte Penal Internacional (CPI) mantiene desde 2018 una investigación formal, denominada “Situación Venezuela I”, por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos desde 2014.

El régimen de Maduro enfrenta
El régimen de Maduro enfrenta acusaciones de tortura y detenciones arbitrarias contra opositores (Photo by Pedro MATTEY / AFP)

El examen preliminar de la CPI comenzó en febrero de 2018 tras la remisión de seis países latinoamericanos y, en marzo de 2024, la Sala de Apelaciones confirmó la vigencia de la investigación.

El entonces fiscal jefe, Karim Khan, sostuvo: “Existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, son graves y exigen investigación y enjuiciamiento”, según el expediente judicial. Además, descartó que el sistema judicial venezolano pueda investigar o juzgar estos delitos.

Karim Khan, fiscal jefe de
Karim Khan, fiscal jefe de la CPI, afirmó que existen pruebas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Las investigaciones internacionales documentan persecuciones políticas, detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual, cometidas por fuerzas estatales y grupos progubernamentales.

En diciembre de 2025, la Asamblea Nacional controlada por el chavismo derogó la adhesión de Venezuela al Estatuto de Roma, intentando eludir la jurisdicción de la CPI.

Nicolás Maduro, acusado de encabezar el Cartel de los Soles, fue trasladado bajo custodia estadounidense desde Caracas y quedó a disposición de la justicia federal en Nueva York.

Según informó CNN, será trasladado al Metropolitan Detention Center de Brooklyn, donde permanecerá bajo custodia federal hasta su primera audiencia judicial, mientras que su esposa, Cilia Flores, también llegó en el mismo vuelo y quedó detenida.

(Con información de AFP)

El congresista Mario Díaz-Balart afirmó

Luisito Comunica y su novia,

El Tribunal Supremo de Justicia

Tres escenarios posibles para Venezuela

Emmanuel Macron conversó con María
