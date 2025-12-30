Venezuela

Foro Penal verificó 61 de 99 excarcelaciones anunciadas en Venezuela

La ONG cuestionó la falta de transparencia del proceso y reclamó un listado oficial que permita comprobar quiénes recuperaron la libertad y bajo qué criterios, en un contexto en el que el Gobierno niega la existencia de presos políticos

Guardar
Foto de archivo de parientes
Foto de archivo de parientes de presos políticos en una marcha en Caracas April 10, 2025 (REUTERS/Gaby Oraa/)

La ONG Foro Penal informó este lunes que ha logrado verificar 61 de las 99 excarcelaciones anunciadas por la dictadura venezolana de personas detenidas durante la crisis que siguió a las elecciones presidenciales de 2024, cuyo resultado fue denunciado por el principal bloque opositor y ratificado por el chavismo de manera fraudulenta a favor de Nicolás Maduro.

Según detalló la organización en sus redes sociales, 60 de las liberaciones comprobadas se produjeron el pasado 25 de diciembre y una más el día 27. Del total verificado, 60 corresponden a ciudadanos venezolanos y uno a una persona con doble nacionalidad venezolana y chilena, de acuerdo con el listado difundido por Foro Penal.

La ONG, que desde hace años documenta detenciones por motivos políticos en el país, consideró “oportuno” que las autoridades publiquen un registro oficial con los nombres de todas las personas excarceladas, como mecanismo mínimo de transparencia y verificación independiente de los anuncios gubernamentales.

Más temprano, la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) advirtió que la libertad de los presos políticos en Venezuela parece depender de un “azar incomprensible” y no de la aplicación de criterios jurídicos claros y verificables.

En un comunicado, JEP sostuvo que el país cierra el año con un proceso de excarcelaciones “caracterizado por la opacidad estratégica y una línea discrecional de selección que apunta a la aleatoriedad absoluta”, una práctica que, según la ONG, se ha repetido en episodios anteriores de liberaciones parciales.

Personas participan en una manifestación
Personas participan en una manifestación este 7 de mayo de 2025, frente a la embajada de Brasil, en Caracas (Venezuela) (EFE/ Miguel Gutiérrez)

La coordinadora general de JEP, Martha Tineo, explicó a EFE que en el pasado se anunciaron excarcelaciones que incluyeron a personas detenidas por causas no políticas, lo que dificulta la verificación real de las cifras. “Solo indicar números y no publicar el registro de los excarcelados es una forma de evitar la comprobación de esa información”, afirmó, al tiempo que cuestionó los criterios utilizados para decidir quién sale en libertad y quién permanece detenido.

El contexto inmediato de estas liberaciones se remonta a las protestas y disturbios registrados tras las presidenciales de 2024. En ese período, más de 2.400 personas fueron detenidas, en su mayoría durante manifestaciones o en operativos posteriores, según datos de organizaciones de derechos humanos.

La Fiscalía venezolana acusó a los arrestados de delitos como “terrorismo” y “vandalismo”, mientras que ONG y partidos opositores sostienen que una parte significativa de esas detenciones careció de sustento probatorio y respondió a motivos políticos vinculados a la protesta social.

De acuerdo con el último balance de Foro Penal, hasta el 15 de diciembre se contabilizaban 902 presos políticos en Venezuela, entre ellos 86 extranjeros o venezolanos con doble nacionalidad, una cifra que las organizaciones consideran dinámica debido a nuevas detenciones y liberaciones parciales.

El régimen de Nicolás Maduro, sin embargo, mantiene una versión diametralmente opuesta. El chavismo insiste en que en Venezuela no existen presos políticos y que las personas privadas de libertad lo están por la “comisión de terribles hechos punibles”, una afirmación que rechazan de forma sistemática las ONG nacionales e internacionales.

La discrepancia entre los anuncios oficiales y las verificaciones independientes vuelve a poner en el centro del debate la falta de mecanismos transparentes y auditables en materia judicial y penitenciaria. Para las organizaciones de derechos humanos, sin un listado público y criterios claros, cada excarcelación queda envuelta en incertidumbre y refuerza la percepción de discrecionalidad que rodea al sistema penal venezolano.

Temas Relacionados

Venezuelapresos políticosPresos políticos en Venezuela

Últimas Noticias

Donald Trump dio más detalles del ataque a un establecimiento narco en Venezuela: “Hubo una gran explosión”

El presidente de Estados Unidos dijo que el objetivo de la ofensiva fue una zona donde se cargan embarcaciones con drogas

Donald Trump dio más detalles

El régimen de Maduro mantiene restringidas al mínimo las conexiones aéreas internacionales desde y hacia Venezuela

Las limitaciones para volar impuestas como sanción a la mayoría de las aerolíneas que operaban en el país afectan a miles de viajeros

El régimen de Maduro mantiene

Bajo la presión del bloqueo de Estados Unidos, Maduro pidió lealtad a los militares de Venezuela

El dictador chavista se reunió con funcionarios del régimen y altos mandos castrenses para reconocer el papel de las fuerzas armadas

Bajo la presión del bloqueo

Estados Unidos refuerza su presencia militar en Puerto Rico mientras intensifica la presión sobre el régimen de Maduro

Aeronaves C-130J y vehículos blindados arribaron el domingo a Aguadilla, sumándose al masivo despliegue estadounidense en el Caribe que incluye más de 15.000 soldados y un portaaviones

Estados Unidos refuerza su presencia

Donald Trump dijo que Estados Unidos bombardeó una instalación del narcotráfico en Venezuela

El mandatario estadounidense hizo el anuncio durante una intervención en el podcast The Cats & Cosby Show, donde defendió la eficacia de su estrategia antidrogas contra el régimen de Maduro

Donald Trump dijo que Estados
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Metro CDMX y Metrobús hoy

Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de diciembre: Línea A con servicio lento por revisión de vías

Descubren cómo era la técnica de los pueblos antiguos de Argentina para fabricar puntas de flecha con huesos de guanaco

Banco deberá devolver más de S/ 264 mil a cliente por cargos fantasmas: Indecopi detectó graves irregularidades

Escándalo por contratación de vigilancia del Icbf a través de una puja de $1: denuncian posibles irregularidades en el proceso

“Cuando cumplían los 18 las desechaban”: hay nueve acusados por captar 33 alumnas de colegios de Salta para explotarlas sexualmente

INFOBAE AMÉRICA
Qué es el remuage manual,

Qué es el remuage manual, una técnica centenaria en riesgo que marcó la evolución del champagne

De suciedad urbana a abono rural: cómo la Manchester victoriana convirtió el auge industrial y los desechos en un problema nacional

Muere el exjugador Enrique Collar, leyenda y capitán del Atlético de Madrid

Trump asegura que habló "muy recientemente" con Maduro, si bien la conversación no fue fructífera

El planeta TOI-561 b asombra a los expertos: cómo sobrevive su atmósfera en un mundo de magma y calor extremo

ENTRETENIMIENTO

Daniel Stern creará una escultura

Daniel Stern creará una escultura de una de sus escenas más famosas de “Mi pobre angelito”

“Cuando veo los episodios, se ven terribles. Son las peores actuaciones del mundo”, confesó Seth Rogen al recordar su paso por Freaks and Geeks

Mariah Carey recibirá 92 mil dólares tras la desestimación de la demanda por “All I Want for Christmas Is You”

La escena de “Stranger Things” que hizo llorar a Noah Schnapp

“Cuando le preguntaron quién quería que lo interpretara, dijo mi nombre”: la historia detrás de la amistad que unió a Morgan Freeman y Nelson Mandela fuera de la pantalla