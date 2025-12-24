María Corina Machado alertó sobre amenazas de ejecución extrajudicial contra presos políticos en Venezuela

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, denunció este miércoles a través de su cuenta en la red social X una serie de amenazas directas y sistemáticas de ejecución extrajudicial contra presos políticos recluidos en la cárcel de El Rodeo, en Venezuela donde, según los testimonio de algunos liberados se encuentra secuestrado el gendarme argentino Nahuel Gallo. En su mensaje, Machado aseguró haber recibido información reciente sobre estos hechos y alertó sobre el “riesgo inminente para la vida de personas que hoy se encuentran en condición de rehenes del Estado”.

Machado afirmó que las amenazas han sido emitidas por “funcionarios de los órganos represivos del régimen”, lo que, en su opinión, constituye “crímenes de lesa humanidad” y “violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario”. La dirigente subrayó que se trata de intimidaciones “directas, reiteradas y dirigidas a personas totalmente indefensas, privadas de libertad y bajo custodia estatal”. Recalcó además que el gobierno venezolano es responsable de cualquier daño físico o psicológico que pueda derivarse de estas amenazas.

En el mismo mensaje, la opositora hizo un llamado a la comunidad internacional y exigió la “acción inmediata de los organismos internacionales de derechos humanos”, incluyendo la activación de “mecanismos de protección y verificación” para prevenir posibles ejecuciones extrajudiciales. Machado instó también a los “gobiernos democráticos y aliados” a implementar “medidas urgentes de presión diplomática, monitoreo internacional y advertencias formales” con el objetivo de disuadir al régimen de concretar las amenazas denunciadas.

El mensaje publicado por Machado en su cuenta de X

Finalmente, la dirigente solicitó “protección inmediata para los presos políticos”, así como el acceso de “observadores independientes” y garantías efectivas de vida e integridad personal para los reclusos señalados. Según Machado, “hay vidas en riesgo hoy”.

Navidad sin presos políticos

La organización opositora venezolana Unión y Cambio solicitó la liberación masiva e inmediata de los presos políticos en Venezuela, invocando razones humanitarias ante la proximidad de la Navidad.

Grupo opositor exige una "liberación masiva" de presos políticos en Venezuela por Navidad

Entre sus integrantes destacan dirigentes como el diputado electo Henrique Capriles, quienes argumentan que esta medida permitiría a numerosas familias reunirse durante las fiestas, y remarcan la relevancia social y personal de la crisis penitenciaria identificada por varias organizaciones civiles.

El parlamentario electo Tomás Guanipa expresó que las cárceles del país reúnen a personas que “no han cometido ningún tipo de delito”, aludiendo a que permanecen privadas de libertad “solo por el hecho de pensar distinto”.

Durante una rueda de prensa, Guanipa subrayó la urgencia de la solicitud para que quienes atraviesan esta situación puedan pasar la época navideña junto a sus familias. Señaló también que esta demanda es un paso hacia el entendimiento nacional, la reunificación familiar y la reconciliación política en el país.

En cuanto a la magnitud del problema, según datos de la ONG Foro Penal, con corte al 15 de diciembre, se contabilizan 902 personas catalogadas como presos políticos en Venezuela. De ellos, 86 poseen doble nacionalidad y cuatro son adolescentes.