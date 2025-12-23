Venezuela

Venezuela: familiares de presos políticos denuncian amenazas de muerte, tratos crueles y posible desaparición forzada en El Rodeo I

De acuerdo con información documentada por el Observatorio Venezolano de Prisiones, los detenidos estarían siendo sometidos a tratos inhumanos y degradantes que trascienden el castigo físico

Guardar
Foto de archivo de familiares
Foto de archivo de familiares de presos políticos en una marcha en Caracas (REUTERS/Gaby Oraa)

Familiares de presos políticos recluidos en el centro penitenciario El Rodeo I denunciaron ante instancias internacionales una serie de hechos de extrema gravedad que comprometen seriamente la vida, la integridad personal y la salud mental de las personas privadas de libertad.

De acuerdo con información documentada por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), los detenidos estarían siendo sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes que trascienden el castigo físico y buscan deliberadamente quebrarlos psicológicamente mediante el uso sistemático del miedo y la intimidación.

Según testimonios recabados, funcionarios custodios del penal habrían formulado amenazas directas contra la vida de los presos políticos, advirtiéndoles que, ante una eventual intervención militar extranjera en Venezuela, serían los primeros en morir, señalándolos explícitamente como “escudos humanos”. Estas amenazas se producen en un contexto previamente documentado de aislamiento, castigo colectivo e incomunicación prolongada.

El observatorio advierte que estas prácticas ocurren junto a restricciones arbitrarias y reiteradas de visitas familiares, recepción de paquetería, atención médica adecuada y contacto con abogados defensores, lo que vulnera de manera directa estándares internacionales sobre el trato a personas privadas de libertad.

La cárcel El Rodeo I
La cárcel El Rodeo I (@oveprisiones)

A esta situación se suma una práctica particularmente alarmante: la negación oficial de la custodia. Aunque numerosas familias tienen conocimiento cierto de que sus seres queridos se encuentran recluidos en El Rodeo I, las autoridades penitenciarias niegan formalmente que estas personas estén detenidas en dicho centro. Esta conducta no constituye un error administrativo, sino una práctica sistemática que impide la verificación independiente, obstaculiza recursos judiciales urgentes y coloca a los detenidos en un limbo legal deliberado.

La negación de la custodia de personas privadas de libertad, combinada con incomunicación prolongada, amenazas de muerte y ausencia total de información oficial a los familiares, constituye una señal de alerta extrema. En este contexto, dichas prácticas pueden configurar desaparición forzada, con un riesgo real de tortura y ejecuciones extrajudiciales, conforme a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.

La denuncia del Observatorio Venezolano
La denuncia del Observatorio Venezolano de Prisiones en X (@oveprisiones)

Ante estos hechos, el Observatorio Venezolano de Prisiones informó que se encuentra activando acciones internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recordando que desde 2008 dicho tribunal dictó medidas provisionales a favor de todas las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios Rodeo I y II, debido a la situación de gravedad extrema y al riesgo de daño irreparable a la vida y la integridad personal.

Las organizaciones y familiares hacen un llamado urgente a la Organización de las Naciones Unidas, en particular a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y a los Procedimientos Especiales, para que se adopten medidas inmediatas de protección, se exija información oficial verificable sobre la situación de los detenidos y se garantice el respeto irrestricto a sus derechos fundamentales.

Finalmente, los familiares cuestionan la persistencia de actos de crueldad contra personas detenidas arbitrariamente que, conforme al derecho internacional, deberían encontrarse en libertad plena, especialmente en un período del año marcado por la reunificación familiar y la protección reforzada de la dignidad humana.

Temas Relacionados

crisis en Venezuelapresos políticos en VenezuelaEl Rodeo I

Últimas Noticias

Denuncian que las autoridades de la cárcel El Rodeo I niegan información a familiares de presos políticos del chavismo

El hermetismo oficial genera alarma por el deterioro físico y la incomunicación de los internos en Venezuela

Denuncian que las autoridades de

Amenaza del régimen chavista a Trinidad y Tobago: “Si presta su territorio para atacar a Venezuela, tenemos que responder”

El ministro de Interior de la dictadura, Diosdado Cabello, habló sobre la posibilidad de que el país vecino se convierta en enemigo

Amenaza del régimen chavista a

Dos coroneles y juristas instaron a Maduro a reconocer la derrota electoral y renunciar para evitar una crisis mayor

Ángel Alberto Bellorín e Hidalgo Valero Briceño han coincidido, por separado, en que la dimisión del chavista representa “la solución menos costosa para el país”

Dos coroneles y juristas instaron

Buques petroleros evitan puertos de Venezuela ante las acciones de Estados Unidos contra el comercio ilegal de crudo

El endurecimiento del control marítimo dejó cargamentos varados, paralizó salidas hacia Asia y expuso las limitaciones operativas de PDVSA

Buques petroleros evitan puertos de

Donald Trump dijo que Estados Unidos se quedará con el petróleo incautado y advirtió a Nicolás Maduro: “Si se hace el duro será la última vez que lo haga”

El mandatario estadounidense anunció que el gobierno republicano retendrá tanto los barcos interceptados en las últimas semanas como el crudo transportado en ellos

Donald Trump dijo que Estados
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Congreso exige a Gobierno de

Congreso exige a Gobierno de José Jerí pronunciarse y garantizar la Beca 18 para los 20 mil estudiantes en extrema pobreza

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 23 de diciembre en vivo: cierre parcial a la circulación en la autopista México-Cuernavaca

Abascal aparta a Ortega Smith del Comité Ejecutivo de Vox

El Gobierno anunció el Plan Verano para reforzar la seguridad en rutas turísticas durante la temporada alta

Sheinbaum envía condolencias a familiares de fallecidos en accidente de avioneta de la Marina en Texas

INFOBAE AMÉRICA
La lluvia continuará este lunes

La lluvia continuará este lunes en gran parte de la Península y nevará en cotas bajas de la mitad norte

Aleix Aubert logra su primer 'Top 30' en el gigante de la Copa del Mundo de Alta Badia

Un ataque con un avión no tripulado deja al menos diez muertos en un mercado de la región sudanesa de Darfur

Crónica del Girona - Atlético de Madrid: 0-3

Moeve transforma 500 estaciones de servicio, un tercio de su red, en poco más de un año de su 'rebranding'

ENTRETENIMIENTO

“Avengers: Doomsday” revela su primer

“Avengers: Doomsday” revela su primer adelanto oficial

Kevin Costner enfrenta una nueva demanda por falta de pagos en la saga ‘Horizon’

Oona Chaplin, actriz de ‘Avatar: fuego y cenizas’, consideró cambiar su apellido por el peso del nepotismo

Bonnie Blue revela todos los detalles de su arresto en Bali: “Me interrogaron por 30 horas”

Sam Worthington reveló su relación con la fama: “Siempre me ha gustado el anonimato”