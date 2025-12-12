Venezuela

Donald Trump endureció las sanciones contra Venezuela y aumentó aún más la presión sobre el dictador Nicolás Maduro

La reciente incautación del buque petrolero frente a las costas de Caracas y la declaración del mandatario estadounidense de que iniciará ataques terrestres para frenar el narcotráfico suponen una nueva escalada en el enfrentamiento bilateral

Trump endureció las sanciones contra Venezuela y aumentó la presión sobre el dictador de Nicolás Maduro

La reciente incautación del petrolero iraní Skipper por parte de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela intensificó las tensiones entre la administración de Donald Trump y el régimen de Nicolás Maduro, en un contexto de sanciones ampliadas y amenazas de acciones militares. Esta operación busca frenar el flujo de recursos que, según Washington, financian al régimen venezolano y al narcoterrorismo internacional.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que el buque será trasladado a un puerto estadounidense y que el petróleo a bordo será incautado, aunque subrayó que se respetará el proceso legal correspondiente.

Leavitt enfatizó: “No nos quedaremos de brazos cruzados viendo cómo buques sancionados navegan por los mares con petróleo del mercado negro, cuyas ganancias alimentarán el narcoterrorismo de regímenes corruptos e ilegítimos en todo el mundo”.

La operación contra el Skipper se enmarca en una ofensiva más amplia. El jueves, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso nuevas restricciones a tres sobrinos de Cilia Flores, esposa de Maduro, y sancionó a seis superpetroleros y a las compañías navieras asociadas. Según el Tesoro, estos buques incurrieron en prácticas de transporte engañosas y continúan proporcionando recursos financieros al régimen venezolano.

Estados Unidos sancionó a los narcosobrinos del dictador Nicolás Maduro y a varias navieras que transportaban petróleo venezolano

La incautación del buque, que opera bajo bandera de Guyana, coincide con una serie de acciones contra la llamada “flota oscura”, compuesta por petroleros que transportan crudo entre países sancionados en violación de las regulaciones marítimas internacionales.

Datos de la empresa de inteligencia artificial marítima Windward, citados por el medio británico The Guardian, indican que el Skipper falsificó su ubicación en varias ocasiones y realizó múltiples viajes a Venezuela e Irán, además de transportar petróleo a China. La empresa sostiene que “la incautación estadounidense de Skipper frente a las costas de Venezuela envía un poderoso mensaje de que los petroleros de la flota oscura son ahora un objetivo militar legítimo”.

La compañía estima que actualmente operan treinta petroleros sancionados en aguas venezolanas, siete de ellos con bandera falsa.

La administración Trump ha reiterado su disposición a intensificar las acciones contra el régimen de Maduro. El propio Trump advirtió sobre la posibilidad de atacar cargamentos de narcóticos que se trasladan por tierra desde Venezuela hacia Estados Unidos. Además, Reuters informó, citando fuentes anónimas, que Washington se prepara para incautar más petroleros en la región.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la incautación del barco durante una reunión en la Casa Blanca

La secretaria de prensa Leavitt declaró que la incautación del Skipper representa la aplicación de las políticas de sanciones de la administración y aseguró: “Una guerra prolongada definitivamente no es algo que le interese a este presidente”.

Las reacciones internacionales no se han hecho esperar. El presidente ruso Vladimir Putin contactó a Maduro para reafirmar el apoyo de Rusia al gobierno venezolano y fortalecer la cooperación económica y energética, incluyendo proyectos petroleros en el Mar Caribe, según un comunicado del Kremlin.

Mientras tanto, líderes de la oposición venezolana, como María Corina Machado, han renovado sus llamados a la dimisión del dictador Maduro. Tras recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo, Machado afirmó: “Se va”, en referencia a la inminente salida del líder chavista.

La ganadora del Premio Nobel
La ganadora del Premio Nobel de la Paz y líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla durante una rueda de prensa con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, un día después de la ceremonia de entrega de premios, en Oslo, Noruega, el 11 de diciembre de 2025. (REUTERS/Leonhard Foeger)

En el ámbito regional, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, declaró en una entrevista radial que su país estaría dispuesto a ofrecer asilo o protección a Maduro si fuera necesario, aunque consideró más probable que el mandatario busque refugio en un destino más lejano.. Esta postura fue precedida por una declaración del presidente colombiano Gustavo Petro, quien propuso una amnistía general y un gobierno de transición inclusivo, rechazando cualquier intervención militar extranjera en Venezuela.

Por su parte, Celso Amorim, asesor del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, recordó que el asilo es una tradición latinoamericana, aunque evitó especular sobre su aplicación en este caso.

Mientras tanto, el presidente electo Edmundo González Urrutia y la dirigente opositora María Corina Machado esperan que Maduro abandone Caracas para asumir el control del nuevo gobierno democrático.

