Venezuela

El dictador Daniel Ortega reafirmó su solidaridad con Nicolás Maduro y envió un mensaje a EEUU sobre Venezuela

En un acto de graduación de cadetes del Ejército de Nicaragua, cuestionó el objetivo de la presencia militar norteamericana en el Caribe

Nicolás Maduro y Daniel Ortega
Nicolás Maduro y Daniel Ortega en Caracas el 10 de enero pasado, tras la asunción del dictador venezolano a un nuevo período en su país (REUTERS/Fausto Torrealba/Archivo)

El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, expresó su respaldo a su aliado venezolano, Nicolás Maduro, tras el reciente despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe. Esta operación, defendida por el mandatario estadounidense, Donald Trump, como parte de una estrategia antidrogas, es percibida por Caracas como una “amenaza”.

En un acto de graduación de cadetes del Ejército de Nicaragua en Managua, transmitido en cadena nacional, Ortega declaró: “Se equivoca el gobierno de los Estados Unidos amenazando al hermano gobierno venezolano. Expresamos nuestra solidaridad al presidente Nicolás Maduro y al pueblo venezolano que ama la paz”.

Ortega cuestionó el objetivo real de la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe y sostuvo que, si busca combatir el narcotráfico, la estrategia resulta equivocada. Según el dictador de Nicaragua, “la solución a este problema de las drogas, del narcotráfico, no está en el despliegue militar alrededor de los Estados latinoamericanos y caribeños. No están haciendo nada porque la droga sigue llegando a Estados Unidos”.

El nicaragüense propuso a Washington reforzar el control de sus fronteras y actuar sobre los barrios donde se distribuyen drogas, intervenir los bancos implicados en lavado de dinero y buscar soluciones internas.

Su problema lo tiene en su propia casa”, subrayó Ortega, quien señaló además que la droga producida en Sudamérica “ya ni siquiera va para Estados Unidos”, sino que “va para Europa”. En el país norteamericano, indicó, el problema principal es el consumo y producción de fentanilo.

Daniel Ortega (Europa Press/Archivo)
Daniel Ortega (Europa Press/Archivo)

Ortega pidió a Trump que evite las amenazas a los países latinoamericanos y caribeños, en especial a Venezuela, “que no ha lanzado ninguna agresión contra pueblo alguno”.

También criticó a Estados Unidos por intentar imponer “la famosa Doctrina Monroe, de América para los americanos”, sin compartir su riqueza con América Latina y el Caribe.

Ese mismo día, dos aviones de combate F-18 estadounidenses ingresaron en el espacio aéreo venezolano sobre el Golfo de Venezuela, según datos del servicio Flightradar24, en un gesto que aumenta la presión de Washington sobre el régimen de Maduro.

El sobrevuelo de los cazas forma parte de la operación Lanza del Sur, en la que el gobierno de Trump desplegó aproximadamente 15.000 efectivos en aguas cercanas a Venezuela, bajo el argumento de una ofensiva antidroga.

Mientras tanto, Washington acusa a Maduro y altos funcionarios de su administración y del sector militar de liderar el Cartel de los Soles. La existencia de esta organización fue difundida por la Administración de Control de Drogas (DEA) durante el mandato de Trump.

La impactante ovación que recibió Ana Corina Sosa al recibir el premio Nobel de la Paz para su madre, María Corina Machado

El momento en que el presidente del Comité Noruego, Jørgen Watne Frydnes, llamó a la hija de la líder opositora venezolana para entregarle la medalla de oro y el diploma

Alma Llanera, el himno popular venezolano que resonó en la ceremonia del Nobel de la Paz en Oslo

La presentación de Danny Ocean, despojada de sus clásicos elementos festivos, se convirtió en un acto de memoria colectiva y reflexión sobre la identidad, dejando una huella emocional en la audiencia reunida en la capital de Noruega

La verdad detrás de la incorporación de jóvenes al ejército venezolano: “Esos no son soldados”

En conversación con Infobae un alto oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana reveló cómo los afecta la crisis, la propaganda y el contexto internacional

María Corina Machado: “Pronto, el mundo presenciará el regreso de los nuestros a casa, y yo estaré allí”

La opositora envió un discurso que fue leído por su hija durante la entrega del premio Nobel de la Paz. Se espera que la líder opositora llegue a Oslo en las próximas horas. El Instituto Nobel pidió la renuncia de Nicolás Maduro y denunció sus lazos con Rusia, China, Cuba, Irán y el grupo terrorista Hezbollah

El presidente del Comité del Nobel acusó a Cuba, Rusia, China e Irán de hacer “más brutal” al régimen de Maduro

Durante la entrega del galardón a la líder opositora María Corina Machado, Jørgen Watne Frydnes denunció la alianza autoritaria que incluye a Hezbollah y provee a Venezuela de armas, sistemas de vigilancia y vías económicas para su supervivencia

