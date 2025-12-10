El dictador Daniel Ortega reafirmó su solidaridad con Nicolás Maduro y envió un mensaje a EEUU sobre Venezuela

Nicolás Maduro y Daniel Ortega en Caracas el 10 de enero pasado, tras la asunción del dictador venezolano a un nuevo período en su país (REUTERS/Fausto Torrealba/Archivo)

El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, expresó su respaldo a su aliado venezolano, Nicolás Maduro, tras el reciente despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe. Esta operación, defendida por el mandatario estadounidense, Donald Trump, como parte de una estrategia antidrogas, es percibida por Caracas como una “amenaza”.

En un acto de graduación de cadetes del Ejército de Nicaragua en Managua, transmitido en cadena nacional, Ortega declaró: “Se equivoca el gobierno de los Estados Unidos amenazando al hermano gobierno venezolano. Expresamos nuestra solidaridad al presidente Nicolás Maduro y al pueblo venezolano que ama la paz”.

Ortega cuestionó el objetivo real de la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe y sostuvo que, si busca combatir el narcotráfico, la estrategia resulta equivocada. Según el dictador de Nicaragua, “la solución a este problema de las drogas, del narcotráfico, no está en el despliegue militar alrededor de los Estados latinoamericanos y caribeños. No están haciendo nada porque la droga sigue llegando a Estados Unidos”.

El nicaragüense propuso a Washington reforzar el control de sus fronteras y actuar sobre los barrios donde se distribuyen drogas, intervenir los bancos implicados en lavado de dinero y buscar soluciones internas.

“Su problema lo tiene en su propia casa”, subrayó Ortega, quien señaló además que la droga producida en Sudamérica “ya ni siquiera va para Estados Unidos”, sino que “va para Europa”. En el país norteamericano, indicó, el problema principal es el consumo y producción de fentanilo.

Daniel Ortega (Europa Press/Archivo)

Ortega pidió a Trump que evite las amenazas a los países latinoamericanos y caribeños, en especial a Venezuela, “que no ha lanzado ninguna agresión contra pueblo alguno”.

También criticó a Estados Unidos por intentar imponer “la famosa Doctrina Monroe, de América para los americanos”, sin compartir su riqueza con América Latina y el Caribe.

Ese mismo día, dos aviones de combate F-18 estadounidenses ingresaron en el espacio aéreo venezolano sobre el Golfo de Venezuela, según datos del servicio Flightradar24, en un gesto que aumenta la presión de Washington sobre el régimen de Maduro.

El sobrevuelo de los cazas forma parte de la operación Lanza del Sur, en la que el gobierno de Trump desplegó aproximadamente 15.000 efectivos en aguas cercanas a Venezuela, bajo el argumento de una ofensiva antidroga.

Mientras tanto, Washington acusa a Maduro y altos funcionarios de su administración y del sector militar de liderar el Cartel de los Soles. La existencia de esta organización fue difundida por la Administración de Control de Drogas (DEA) durante el mandato de Trump.