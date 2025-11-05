Venezuela

El sindicato de prensa de Venezuela informó la liberación del periodista Joan Camargo, quien estaba desaparecido desde hace 5 días

Según el gremio, el comunicador había sido “interceptado por personas vestidas de negro” en Caracas

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela informó que el periodista Joan Camargo fue liberado este martes, cinco días después de haber sido reportado como desaparecido en Caracas, donde, según el gremio, fue “interceptado por personas vestidas de negro”.

“Después de 5 días desaparecido, el periodista Joan Camargo recuperó su libertad este 4 de noviembre. Desde el SNTP exigimos una investigación oportuna y sanciones urgentes para los responsables de la desaparición forzosa de la que fue víctima durante más de 100 horas”, exigió el sindicato.

Horas antes, la madre de Camargo, María Rodríguez, pidió ayuda a las autoridades venezolanas para conocer el paradero de su hijo, luego de afirmar que lo tenían “inocentemente recluido en algún lugar”, según un video compartido por el SNTP.

El pasado domingo, la familia comunicó que introdujo ante la Justicia un recurso de habeas corpus para conocer el paradero del periodista. De momento, ni el régimen ni la Fiscalía se han pronunciado sobre el caso de Camargo.

Este lunes, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón advirtió del aumento de las detenciones en Venezuela “sin información pública suficiente” de los casos, lo que consideró como un “escenario de inseguridad jurídica y angustia prolongada” debido a esta “opacidad” y también por la “negación del acceso a asistencia legal”.

Por su parte, el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) de Venezuela afirmó recientemente que en el país “informar sigue siendo una labor castigada” y por ello reiteró su llamado a las autoridades a investigar los que consideró como “crímenes contra periodistas”, así como “sancionar a los responsables” y “garantizar” que “estas violaciones” no se repitan.

En otro orden, los cineastas venezolanos Noel Cisneros, Katiuska Castillo, Ingrid Briceño y Marcela Hernández fueron liberados este lunes tras permanecer detenidos de forma “arbitraria” desde el viernes, tiempo durante el cual se desconoció su paradero, dijo a la agencia de noticias EFE el coordinador general de la ONG Provea, Óscar Murillo, quien advirtió que este caso “sienta un grave precedente” en el país.

Según varias organizaciones y familiares, el grupo fue detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el pasado viernes a las 15:45 hora local (19:45 GMT) cerca de la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua (norte).

Murillo señaló que “realizaban grabaciones con fines académicos frente al centro penitenciario”.

El activista dijo a EFE que “esto sienta un grave precedente para todos aquellos estudiantes y productores audiovisuales que trabajan, además, con mucha necesidad para contar historias, relatos y el país”.

(Con información de EFE)

