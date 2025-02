Juan Carlos Delpino aseguró que ninguna elección en Venezuela tendrá legitimidad hasta que se resuelva el fraude del 28J

Juan Carlos Delpino afirma que las elecciones regionales en Venezuela no son legítimas hasta esclarecer el fraude del 28 de julio(EFE/ARCHIVO)

El ex rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Juan Carlos Delpino, afirmó que las elecciones regionales convocadas para el 27 de abril en Venezuela carecen de legitimidad mientras no se esclarezca el fraude cometido en los comicios presidenciales del 28 de julio (28J).

“Estamos enfrente de un régimen que ha cometido un delito y que está corriendo hacia adelante, convocando nuevos comicios para distraer la atención de lo que ocurrió en la presidencial”, declaró en una entrevista con el medio La Gran Aldea.

Según Delpino, el chavismo manipuló los resultados de la elección presidencial y utilizó la excusa del supuesto hackeo desde Macedonia del Norte para ocultar la verdadera votación. “Tenían los números reales y anunciaron otros. Eso es fraude”, aseguró. Añadió que la estrategia oficialista se diseñó con antelación, incluyendo la remoción del antiguo CNE, la exclusión del voto de la diáspora, la promoción de candidaturas para dividir a la oposición y el fomento de la abstención.

Para Delpino, la sorpresa del 28J para el chavismo fue que sus propias bases votaron en su contra. "¿No te llamó la atención que el 28J no hubo la acostumbrada prórroga en las mesas de votación? Eso fue porque el oficialismo decidió no llevar a nadie a votar después de las 6:00 de la tarde. Ellos sabían que movilizar gente a esa hora era darse un tiro en el pie“, explicó. También señaló que el régimen esperaba que la participación no superara los nueve millones de electores, pero finalmente trece millones acudieron a las urnas, lo que frustró sus intentos de reducir el voto opositor.

Venezuela sigue sin resolver la crisis desatada por el fraude electoral del chavismo el 28 de julio de 2024 (AP/ARCHIVO)

Delpino aseguró que, ante el rechazo popular expresado en las urnas, el chavismo cometió errores en la manipulación de los datos. Según su relato, la noche del 28J los rectores oficialistas actuaron con premura y presentaron un primer resultado con cifras enteras, sin decimales, lo que evidenciaba la improvisación del fraude. "Lo que anunciaron fue un mamotreto con números enteros que no existe, por la corredera se les complicaba el asunto de las cifras decimales“, señaló.

El ex rector también cuestionó el peritaje del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ratificó la victoria de Nicolás Maduro, calificándolo de “pantomima”. “Aquí hay dos resultados: el de la oposición, que está respaldado por más del 80 % de las actas; y el de Maduro, que simplemente fue leído por una fulana en el TSJ”, afirmó. Agregó que los técnicos que participaron en la revisión eran funcionarios del mismo CNE, lo que invalidaba cualquier pretensión de imparcialidad en el proceso.

El exrector asegura que el chavismo manipuló resultados, excluyó votantes de la diáspora y promovió estrategias para dividir a la oposición y desincentivar la participación (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Tras denunciar el fraude, Delpino abandonó Venezuela y aseguró que sectores ligados a la Plataforma Unitaria intentaron convencerlo de regresar. Además, reveló que dentro del CNE hubo represalias contra funcionarios sospechosos de no alinearse con la operación fraudulenta: "De los funcionarios que sospechaban, ‘los jubilaron’ y la Junta Electoral presenta la mayor cantidad de jubilados. ¡Qué casualidad!“.

Delpino también explicó su postura respecto a la presión internacional sobre el régimen. Según él, la comunidad internacional no ha dado por cerrado el conflicto electoral y advirtió que las consecuencias del fraude aún están por verse. "Aquí no está dicha la última palabra. El 10E fue una alcabala; esto va a seguir operando y va a tener consecuencias“, concluyó.